Milán-Cortina 2026: Momentos que han marcan los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina han atraído las miradas del planeta desde el 6 de febrero, con la ceremonia de inauguración en el Estadio San Siro y desfiles simultáneos en Milán, Cortina d’Ampezzo, Predazzo y Livigno. Aún hasta el domingo 22, varios atletas seguirán haciendo historia, rompiendo récords, inspirando, ganando medallas y reconocimiento , y generando mayor interés por seguir y experimentar nuevos deportes.

Hemos visto historias de resiliencia como la de Donovan Carrillo; sorpresas como Lucas Pinheiro; pasados conmovedores como el de Maxim Naumov; resultados que nos dejaron fríos, como el de Ilia Malinin; y decisiones fuera del hielo, cuestionadas por muchos.

La actuación mexicana

Donovan Carrillo, en sus segundos Juegos Olímpicos, logró superar el puntaje que consiguió en Beijing 2022, apareciendo en ocasiones consecutivas en programas libres individuales de la magna justa.

Sarah Schleper hizo historia al tener su séptima aparición olímpica en el esquí alpino, finalizando en el lugar 26; además, compartió descenso con su hijo, Lasse Gaxiola, en la misma disciplina, siendo los primeros madre e hijo que compiten juntos desde 2016.

Regina Martínez y Allan Corona representaron a México en el esquí cross country, con Martínez en su debut olímpico y siendo la primera mujer mexicana en esquí de fondo; aunque ambos, en los 10 kilómetros, quedaron rezagados detrás del lugar 100.

Primer medalla de Brasil (y Latinoamérica)

En plena época de Carnaval, Lucas Pinheiro, de 25 años, nacido en Noruega, de padre noruego y madre brasileña, le dio la primera medalla de la historia al país sudamericano, subiendo a lo más alto del podio en eslalon gigante en esquí, haciendo que, por primera vez, ondee una bandera latinoamericana en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Johannes Klaebo, el mejor atleta invernal

El esquiador de fondo noruego Johannes Klaebo, el domingo 15, logró, con la prueba de relevos de 4x7.5 kilómetros, su cuarta medalla dorada en Italia y la novena en su historial olímpico, para ser el más condecorado en la historia, rompiendo el empate con sus compatriotas Bjorn Daehlie, Marit Bjorgen y Ole Einar, a quienes había alcanzado el viernes. Al europeo de 29 años le quedan la prueba de sprint por equipos el miércoles y los 50 kilómetros el domingo.

Ser sede ha sido motivación

Gracias a Lisa Vitozzi y su oro en biatlón, Italia superó, con ocho preseas doradas, su mejor actuación histórica en los Juegos Invernales y está entre los primeros lugares del medallero. En Lillehammer 1994 lograron siete oros y 20 medallas en total.

Nació una joven leyenda

El patinador checo de 19 años, Metodej Jilek, escribió su nombre con letras doradas en los registros olímpicos al ganar, a su corta edad y en su debut olímpico, la prueba de 10 mil metros, la modalidad más larga. Compitió contra el nuevo campeón de los 5 mil metros, Sander Eitrem; el poseedor del récord mundial en la modalidad más larga, Davide Ghiotto; entre otros experimentados. Previamente, Jilek se había quedado con la plata en los 5 mil metros.

Lindsey Vonn y una arriesgada apuesta

Poco antes del arranque de la justa, la legendaria esquiadora estadounidense Lindsey Vonn sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior. Aun así, decidió competir y su descenso terminó en un accidente en el que se rompió la pierna izquierda. Hasta ahora lleva cuatro cirugías y ya volverá a su país.

Una protesta silenciada

El Comité Olímpico Internacional no le permitió al competidor ucraniano de skeleton, Vladislav Heraskevich, competir con un casco que tenía imágenes de atletas de su país que han perdido la vida en la guerra con Rusia. No es la primera vez que realiza una protesta por el conflicto; en Beijing llevó un cartel que pedía que no hubiera guerra, poco antes de que iniciara.

Medallero al momento

Noruega

Oro: 12 Plata: 7 Bronce: 9

Italia

Oro: 8 Plata: 4 Bronce: 11

Estados Unidos

Oro: 6 Plata: 8 Bronce: 5

Países Bajos

Oro: 6 Plata: 5 Bronce: 1

Austria

Oro: 5 Plata: 7 Bronce: 3

SV