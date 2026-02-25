Los playoffs de la Champions League 2026 de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) llegan a su fin este miércoles 25 . Te diremos a través de qué plataformas y en qué horarios ver EN VIVO estos enfrentamientos.

Tras los enfrentamientos de hoy, la afición espera que Real Madrid y PSG sellen su boleto a los Octavos de Final, del mismo modo que ya lo lograron el Atlético Madrid, Newcastle United, Bayer Leverkusen y Bodo/Glimt el pasado 24 de febrero.

¿Dónde ver EN VIVO los playoffs de la Champions League este 25 de febrero?

Atalanta vs Borrusia Dortmund

Hora: 11:45 horas

Sede: New Balance Arena

Transmisión: FOX One y FOX+

PSG vs AS Monaco

Hora: 14:00 horas

Sede: Parque de los Príncipes

Transmisión: FOX One y FOX

Juventus vs Galatasaray

Hora: 14:00 horas

Sede: Estadio Juventus

Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports

Real Madrid vs Benfica

Hora: 14:00 horas

Sede: Bernabéu

Transmisión: FOX One y FOX+

Te recomendamos: Dónde ver EN VIVO los partidos de la J8 del Clausura 2026

¿Qué equipos ya se encuentran en Octavos de Final?

La clasificación DIRECTA la lograron:

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

En lo que va de los playoffs, Atlético Madrid, Newcastle United, Bayer Leverkusen y Bodo/Glimt ya aseguraron su lugar en el certamen.

Las fechas OFICIALES de la Champions League 2026

Playoffs: 17 al 25 de febrero de 2026

Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero

Octavos de Final: 10-11 y 17-18 de marzo

Cuartos de Final: 7-8 y 14-15 de abril

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo

Final: 30 de mayo en Budapest, Hungría

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

No te pierdas: Infantino afirma que tiene confianza total en México para el Mundial, pese a violencia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF