¿Dónde ver EN VIVO los playoffs de la Champions League HOY 25 de febrero?

Estos son los encuentros programados para este miércoles 25 de febrero de 2026, junto con sus horarios y canales de transmisión en México

Hoy se disputan los últimos lugares en los Octavos de Final de la Champions League; mira las transmisiones EN VIVO. EFE / ARCHIVO

Los playoffs de la Champions League 2026 de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) llegan a su fin este miércoles 25. Te diremos a través de qué plataformas y en qué horarios ver EN VIVO estos enfrentamientos.

Tras los enfrentamientos de hoy, la afición espera que Real Madrid y PSG sellen su boleto a los Octavos de Final, del mismo modo que ya lo lograron el Atlético Madrid, Newcastle United, Bayer Leverkusen y Bodo/Glimt el pasado 24 de febrero.

¿Dónde ver EN VIVO los playoffs de la Champions League este 25 de febrero?

Atalanta vs Borrusia Dortmund

  • Hora: 11:45 horas
  • Sede: New Balance Arena
  • Transmisión: FOX One y FOX+

PSG vs AS Monaco

  • Hora: 14:00 horas
  • Sede: Parque de los Príncipes
  • Transmisión: FOX One y FOX

Juventus vs Galatasaray

  • Hora: 14:00 horas
  • Sede: Estadio Juventus
  • Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports

Real Madrid vs Benfica

  • Hora: 14:00 horas
  • Sede: Bernabéu
  • Transmisión: FOX One y FOX+

¿Qué equipos ya se encuentran en Octavos de Final?

La clasificación DIRECTA la lograron: 

  • Arsenal
  • Bayern Munich
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting CP
  • Manchester City

En lo que va de los playoffs, Atlético Madrid, Newcastle United, Bayer Leverkusen y Bodo/Glimt ya aseguraron su lugar en el certamen. 

Las fechas OFICIALES de la Champions League 2026

  • Playoffs: 17 al 25 de febrero de 2026
  • Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero
  • Octavos de Final: 10-11 y 17-18 de marzo
  • Cuartos de Final: 7-8 y 14-15 de abril
  • Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo
  • Final: 30 de mayo en Budapest, Hungría

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

