El calendario no concede pausas este miércoles 25 de febrero de 2026: Europa define cruces continentales, Sudamérica entra en tensión con la Libertadores y la Concacaf no se queda atrás. En medio de todo, la Selección Mexicana añade un foco adicional a una jornada que ya estaba repleta de futbol.A continuación, el calendario completo, organizado por torneo y con los canales de transmisión para seguir cada juego EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF