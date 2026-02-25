Miércoles, 25 de Febrero 2026

Futbol hoy 25 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El calendario no concede pausas este miércoles 25 de febrero de 2026: Europa define cruces continentales, Sudamérica entra en tensión con la Libertadores y la Concacaf no se queda atrás. En medio de todo, la Selección Mexicana añade un foco adicional a una jornada que ya estaba repleta de futbol.

A continuación, el calendario completo, organizado por torneo y con los canales de transmisión para seguir cada juego EN VIVO.

Partidos HOY miércoles 25 de febrero de 2026 - Champions League EN VIVO

  • Atalanta vs Borussia Dortmund | 11:45 | FOX One, FOX+ |
  • PSG vs AS Monaco | 14:00 | FOX One, FOX |
  • Juventus vs Galatasaray | 14:00 | HBO MAX, TNT |
  • Real Madrid vs Benfica | 14:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY miércoles 25 de febrero de 2026 - CONCACAF Champions Cup EN VIVO

  • FC Cincinnati vs O&M FC | 18:00 | FOX One, Tubi |
  • Vancouver Whitecaps vs Cartaginés | 20:30 | FOX One, Tubi |
  • LA Galaxy vs Sporting San Miguelito | 22:30 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY miércoles 25 de febrero de 2026 - Amistoso Internacional EN VIVO

  • México vs Islandia | 20:00 | TUDN, aztecadeportes.com, ViX Premium, Azteca 7, Canal 5 |

Partidos HOY miércoles 25 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Irapuato vs Atlante | 19:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY miércoles 25 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Bahía vs O'Higgins | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Argentinos Juniors vs Barcelona SC | 18:30 | Disney+ Premium, Pluto TV |
  • Botafogo vs Nacional Potosí | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

