F1: Horner no culpa a Max Verstappen de su salida de Red Bull

Christian Horner manifestó que no cree que Max Verstappen fuera “de ninguna manera” responsable de que lo apartaran como director del equipo Red Bull.

Horner fue relevado abruptamente de sus funciones tras 20 años en julio, a mitad de la temporada de Fórmula 1. Dejó formalmente el equipo en septiembre.

En comentarios incluidos en la próxima temporada de la serie documental de Netflix “Drive To Survive”, sus declaraciones más detalladas hasta la fecha sobre su salida, Horner señala que intuye que fue una decisión tomada por Oliver Mintzlaff, el director ejecutivo de Red Bull para proyectos corporativos e inversiones, y del entonces asesor Helmut Marko, más que de Verstappen y de su padre, Jos.

“Su padre nunca ha sido mi mayor admirador. Ha sido muy franco conmigo, pero no creo que los Verstappen fueran responsables de ninguna manera. Creo que esta fue una decisión que tomó Oliver Mintzlaff, con Helmut aconsejando desde la barrera”, señaló Horner.

Marko había hecho comentarios públicos en los que expresaba preocupación por el futuro de Verstappen y por la posibilidad de que el cuatro veces campeón del mundo dejara Red Bull en virtud de una cláusula de rendimiento en su contrato. Marko anunció su propio retiro en diciembre.

“Siento una verdadera sensación de pérdida y dolor. Todo fue bastante repentino. Realmente no tuve la oportunidad de decir un adiós como corresponde”, comenta Horner sobre su salida del equipo en la serie de Netflix. “Me han quitado algo que no fue mi elección, algo que era muy valioso para mí”.

El anuncio de que Horner ya no era el director del equipo llegó más de un año después de que fuera acusado de conducta indebida hacia una empleada del equipo.