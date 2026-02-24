Messi respondió entre risas a video de Christian Martinoli y Luis García

En una charla en el podcast Miro de Atrás, conducido por el arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, Lionel Messi reaccionó a un video de los comentaristas mexicanos Christian Martinoli y Luis García , quienes le preguntaron con tono provocador por qué Argentina “siempre se chinga” a México en el futbol.

En el clip, los analistas explican el significado del verbo mexicano y recuerdan antecedentes como la Copa América 2004, sugiriendo que desde entonces la Albiceleste ha impuesto condiciones, especialmente en Copas del Mundo.

Lejos de incomodarse, Messi respondió entre risas y contextualizó la estadística: señaló que ambas selecciones se han enfrentado con frecuencia en instancias decisivas y reconoció que México también ha tenido oportunidades importantes, como en la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA 2022. De cara al próximo torneo en Norteamérica, el capitán argentino expresó su deseo de reencontrarse con el Tricolor: “Ojalá nos los crucemos esta vez”.

El campeón del mundo también comparó la presión de distintos duelos ante México . Aseguró que vivió con mayor tensión el partido de Qatar 2022 que el de la Copa Mundial de la FIFA 2006, debido a que una derrota en 2022 habría significado una eliminación prácticamente segura. Destacó, además, el estilo de juego del conjunto mexicano, al que describió como un equipo con buena posesión y vocación ofensiva.

Entre bromas y memoria futbolera, Messi dejó claro que la superioridad argentina en los antecedentes recientes no ha sido casual, aunque tampoco exenta de dificultad, manteniendo viva una de las rivalidades más constantes del futbol internacional.

SV