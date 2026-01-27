Checo Pérez habla sobre los autos F1 de nueva generación

La temporada 2026 marcará un antes y un después en la Fórmula 1 (F1). Con la implementación de un nuevo reglamento técnico y el uso de combustibles 100% sostenibles, la categoría reina del automovilismo inicia una etapa de transformación. Este cambio ya comenzó a tomar forma con las primeras pruebas oficiales de los autos de nueva generación, realizadas ayer lunes 26 de enero en el Circuit de Catalunya, en Barcelona, España.

El arranque formal del Mundial de F1 2026 será con el Gran Premio de Australia, sin embargo, las primeras sensaciones de los pilotos ya están sobre la mesa. Uno de los protagonistas de esta nueva etapa es el mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien volvió a la parrilla tras un año fuera de las competencias y ya probó el que será su monoplaza para este año.

Una revolución técnica sin precedentes en la F1

El nuevo reglamento técnico ha rediseñado por completo los monoplazas. Los autos de 2026 son más compactos, ligeros y eficientes, con un enfoque claro en la sostenibilidad y la aerodinámica. De acuerdo con el mexicano Sergio "Checo" Pérez, el impacto de estos cambios es mayor a cualquier modificación que haya experimentado a lo largo de su trayectoria.

"Creo que estos coches son radicalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados, y todavía estamos en las primeras etapas. En mi opinión, este ha sido el mayor cambio en la normativa que he vivido en mi carrera", confesó el tapatío para "F1TV".

Adaptarse a los autos de nueva generación, el reto para la F1 de 2026

Más allá del diseño y la tecnología, los nuevos autos de F1 exigen un estilo de manejo diferente, por lo que serán retos inéditos para los pilotos.

"Así que será un desafío adaptarse. Todos los pilotos nos enfrentaremos a estos desafíos", sentenció Checo.

Checo Pérez y su nueva etapa con Cadillac

El Mundial de F1 2026 marca el regreso de Checo Pérez tras su salida de Red Bull al final de la temporada 2024. El nacido en Guadalajara estuvo fuera de las pistas durante 2025, pero volvió al ser anunciado como piloto del equipo de expansión Cadillac.

La escudería estadounidense ya tuvo presencia en las pruebas de Barcelona, donde comenzó a recopilar datos para su debut oficial. Pérez compartirá grupo con el finlandés Valtteri Bottas, formando una dupla de pilotos con amplia experiencia en la categoría.

La primera carrera de Checo Pérez en su regreso a la F1 se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, cuando se suba a su monoplaza en Melbourne, escenario donde los reflectores del automovilismo internacional volverán a centrarse en el piloto mexicano y en su desempeño dentro del máximo circuito del deporte motor.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Equipos de F1 prueban en privado sus monoplazas para 2026

OF