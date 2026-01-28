Este miércoles 28 de enero de 2026 ofrece una agenda de futbol que garantiza la emoción deportiva a lo largo del día. La programación del día incluye partidos variados, con la posibilidad de ver la acción en vivo a través de múltiples canales y plataformas de transmisión.

Para que puedas planificar tu tiempo sin perderte ni un minuto, hemos preparado una guía completa. Esta lista detalla el horario de cada partido y las opciones de acceso, cubriendo desde la televisión abierta y sistemas de cable hasta las plataformas de streaming, asegurando que tengas toda la información necesaria para disfrutar del futbol en el tiempo en que acontece.

Partidos hoy miércoles 28 de enero de 2026 - Champions League EN VIVO

Arsenal vs FC Kairat | 14:00 | FOX One |

PSG vs Newcastle | 14:00 | FOX One, FOX |

Bayer Leverkusen vs Villarreal | 14:00 | FOX One |

Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt | 14:00 | FOX One |

Napoli vs Chelsea | 14:00 | HBO Max, Space |

Manchester City vs Galatasaray | 14:00 | HBO Max |

FC Barcelona vs København | 14:00 | HBO Max, TNT |

Liverpool vs Qarabag FK | 14:00 | FOX One |

PSV Eindhoven vs Bayern Munich | 14:00 | FOX One |

Athletic Club vs Sporting CP | 14:00 | FOX One |

Ajax vs Olympiacos | 14:00 | FOX One |

Borussia Dortmund vs Inter de Milán | 14:00 | FOX One |

Eintracht Frankfurt vs Tottenham | 14:00 | FOX One |

Benfica vs Real Madrid | 14:00 | FOX One |

Club Brugge vs Olympique de Marseille | 14:00 | FOX One |

AS Monaco vs Juventus | 14:00 | FOX One |

Saint-Gilloise vs Atalanta | 14:00 | FOX One |

Pafos FC vs Slavia Praga | 14:00 | FOX One |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

