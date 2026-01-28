NFL: Belichick no entrará al Salón de la Fama en su primer año

Bill Belichick, máximo ganador de Super Bowls como entrenador de la NFL, no ingresará de manera sorpresiva al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en su primer año como elegible al no alcanzar los votos necesarios.

Belichick aparecía como el gran favorito para ser parte del recinto de los inmortales de este deporte gracias a los ocho Super Bowls que ganó a lo largo de su carrera; dos como coordinador defensivo de los Giants y seis como entrenador en jefe de los Patriots, en nueve apariciones.

El galardonado entrenador se quedó fuera porque no alcanzó los 40 de los 50 votos necesarios para convertirse en un nuevo miembro.

Los méritos de Belichick para ver su busto de bronce en el salón de Canton, Ohio, parecían irrebatibles, ya que además de sus ocho Super Bowls, dejó marcas que parecen inalcanzables.

Sumó nueve campeonatos de conferencia, 17 títulos divisionales, 11 de ellos consecutivos; obtuvo 333 triunfos y 178 derrotas en campaña regular y playoffs.

La carrera de Belichick tuvo sus sobresaltos. Estuvo involucrado en un escándalo de robo de señales conocido como “Spygate” en la temporada 2007 y recibió una multa de 500 mil dólares después de que el equipo fuera descubierto grabando las señales defensivas de los Jets de Nueva York durante un partido.

El mandato de Belichick en Nueva Inglaterra finalizó después de la temporada 2023.