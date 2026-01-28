Champions League: ¿Qué necesita cada equipo para clasificar a octavos de final?

La primera fase de la UEFA Champions League llega a su fin hoy con 18 partidos que definirán qué equipos avanzarán directamente a los octavos de final y cuáles deberán disputar los playoffs. Todos los encuentros se jugarán de manera simultánea, lo que garantiza la equidad deportiva y la emoción hasta el último minuto.

Dos de los ocho boletos directos a los octavos ya están asegurados: el Arsenal, líder de la competencia con 21 puntos, y el Bayern Múnich, segundo con 18.

Del tercer lugar, ocupado por el Real Madrid con 15 puntos, al 13°, donde aparece el Atalanta con 13, hay apenas dos unidades de diferencia. Los resultados de hoy podrían provocar cambios significativos en la tabla, aunque todos los equipos de este grupo ya tienen asegurada, al menos, su participación en los playoffs:

Real Madrid (15 puntos)

Liverpool (15 puntos)

Tottenham (14 puntos)

PSG (13 puntos)

Newcastle (13 puntos)

Chelsea (13 puntos)

Barcelona (13 puntos)

Sporting Lisboa (13 puntos)

Manchester City (13 puntos)

Atlético de Madrid (13 puntos)

Atalanta (13 puntos)

Los clubes ubicados entre los lugares 14 y 18 también tienen garantizado su lugar en la siguiente fase y aún conservan posibilidades matemáticas de clasificación directa:

Inter (12 puntos)

Juventus (12 puntos)

Borussia Dortmund (11 puntos)

Galatasaray (10 puntos)

Qarabag (10 puntos)

La verdadera pelea por la supervivencia se encuentra entre los puestos 19 y 32:

Marsella (9 puntos)

Bayer Leverkusen (9 puntos)

Mónaco (9 puntos)

PSV (8 puntos)

Athletic Club (8 puntos)

Olympiacos (8 puntos)

Napoli (8 puntos)

Copenhague (8 puntos)

Club Brujas (7 puntos)

Bodø/Glimt (6 puntos)

Benfica (6 puntos)

Pafos (6 puntos)

Union Saint-Gilloise (6 puntos)

Ajax (6 puntos)

El resto de los clubes (Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat) ya está eliminado de la competencia, aunque todavía puede influir en el destino de otros equipos.

El Atalanta tendrá una oportunidad de entrar en los primeros ocho hoy, cuando se enfrente al Union SG. EFE/M. Maraviglia

¿Qué necesita cada equipo para clasificar a octavos de final?

Real Madrid (15 pts) y Liverpool (15 pts):

Un empate les basta para asegurar su lugar en el Top 8. En caso de derrota (ante Benfica y Qarabag, respectivamente), dependerán de que sus perseguidores no sumen de a tres.

Tottenham (14 pts):

Si vence al Frankfurt, clasificará de manera directa. Si empata, necesitará que rivales como PSG o Newcastle no consigan victorias amplias.

PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta (13 pts):

Grupo altamente competitivo. Necesitan ganar y esperar que los equipos de arriba tropiecen. Barcelona (vs. Copenhague) y Manchester City (vs. Galatasaray) tienen, en el papel, los duelos más accesibles.

Inter y Juventus (12 pts) / Borussia Dortmund (11 pts):

Prácticamente clasificados a los playoffs. Con una victoria y una combinación poco probable de resultados, podrían aspirar al octavo puesto.

Galatasaray y Qarabag (10 pts):

Un punto les daría tranquilidad. Una derrota abriría la puerta a los equipos que vienen con ocho unidades.

Equipos que buscan los playoffs

Marsella, Bayer Leverkusen y Mónaco (9 pts):

Con una victoria aseguran su continuidad en el torneo.

PSV, Athletic Club, Olympiacos, Napoli y Copenhague (8 pts):

Situación límite. El Napoli vs. Chelsea es prácticamente una final: una derrota podría dejarlos fuera si Club Brujas o Benfica ganan.

Van por el milagro

Club Brujas (7 pts), Bodø/Glimt, Benfica, Pafos, Union Saint-Gilloise y Ajax (6 pts):

Solo les sirve ganar y esperar tropiezos de los equipos con ocho puntos. Además, cuentan con una diferencia de goles negativa que complica los desempates.

¿Dónde ver la jornada 8 de la Champions League?

Miércoles 28 de enero