El martes 17 de marzo de 2026 presenta una jornada de poco futbol, pero con actividad en distintos torneos atractivos. La agenda del día incluye partidos en la Champions League, además de encuentros en la Concacaf Champions Cup, competencias femeniles y más.

Entre los encuentros más llamativos de la jornada destacan los duelos de octavos de final de la Champions League, donde clubes como Real Madrid, Manchester City, Arsenal y PSG entran en acción en una de las fases más importantes del torneo europeo.

Además, en Concachampions también habrá actividad con el enfrentamiento entre Cruz Azul y Monterrey, mientras que la Liga MX Femenil suma partidos en el calendario de la jornada.

Para que no te pierdas ningún partido, puedes consultar la agenda completa de juegos de este martes 17 de marzo de 2026, con los partidos organizados por torneo, su horario y los canales o plataformas donde podrán verse EN VIVO.

Partidos HOY martes 17 de marzo de 2026 - Champions League EN VIVO

Sporting CP vs Bodø/Glimt | 11:45 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Arsenal vs Bayer Leverkusen | 14:00 | FOX One, FOX |

Manchester City vs Real Madrid | 14:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Chelsea vs PSG | 14:00 | HBO MAX |

Partidos HOY martes 17 de marzo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Alajuelense vs Los Angeles FC | 19:00 | FOX One, FOX |

Cruz Azul vs Monterrey | 21:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY martes 17 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Santos vs Cruz Azul | 19:00 | FOX One, Tubi |

Xolos vs Pumas | 21:06 | FOX One, Tubi |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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