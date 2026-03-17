Donald Trump reaccionó a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol, en las que Venezuela remontó para vencer a Italia 4-2 y avanzar al juego por el campeonato, en el que enfrentará a Estados Unidos, que eliminó a República Dominicana 2-1 en lo que para muchos fue una final adelantada.

El enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami, Florida, adquiere un matiz que trasciende lo deportivo debido a las tensiones políticas y económicas que ambos países han sostenido desde 1999, y que alcanzaron uno de sus puntos más álgidos con la captura de Nicolás Maduro y su posterior traslado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

En ese contexto, Donald Trump no desaprovechó la oportunidad para emitir una de sus habituales declaraciones polémicas:

“¡Vaya! Venezuela derrotó esta noche a Italia por 4-2 en la semifinal del WBC (¡beisbol!). Están luciendo realmente genial. Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe toda esta magia… ¿Estado número 51?, ¿alguien se anima?”, escribió en un mensaje en Truth Social.

Los comentarios de Trump se suman a la intensidad con la que ambas aficiones vivirán la final. Por un lado, Estados Unidos es el país donde nació este deporte y, aunque su popularidad ha disminuido frente al futbol americano, el beisbol sigue profundamente ligado a su historia, especialmente a la época de la posguerra, la era dorada a la que Trump hace referencia con su "Make America Great Again".

Para los venezolanos, en cambio, el beisbol es el deporte más popular y en el que han alcanzado mayor proyección internacional, con una amplia presencia de peloteros en las Grandes Ligas.

El escenario tampoco es menor. Miami, aunque sede de Estados Unidos como local, es una de las ciudades con mayor población venezolana en el exterior, incluidos numerosos exiliados. En ese sentido, las declaraciones de Trump pueden interpretarse como burla y ofensa por los venezolanos afines al chavismo, pero no por los opositores que dejaron el país, muchos de los cuales, sin embargo, han tenido ver con decepción que la intervención estadounidenses tuvo prioridades económicas —como el control de la producción petrolera— sobre las políticas, sin que hasta ahora haya una ruta clara que apunte al cambio de régimen.

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un acuerdo con autoridades interinas venezolanas para restablecer relaciones diplomáticas y consulares, en medio del proceso de reconfiguración política tras la captura de Maduro.

Posteriormente, el 10 de marzo, la misma dependencia notificó al tribunal en Nueva York que lleva el caso contra el exmandatario que reconoce formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado interina.

¿Dónde ver la final del Clásico Mundial de Beisbol, Venezuela vs. Estados Unidos?