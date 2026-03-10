Julián Álvarez con el Atlético y Michael Olise del Bayern destacaron con dobletes en las goleadas de sus respectivos equipos este martes en la ida de los Octavos de Final de Champions League.

El Atlético de Madrid luego de una dramática llave contra el Brujas, prácticamente definió la eliminatoria contra el Tottenham desde los primeros 20 minutos del partido en el Metropolitano. Julián Álvarez firmó un par de goles para contribuir a la goleada 5-2 de los colchoneros sobre los Spurs en casa.

El primero en la cuenta personal del argentino llegó al minuto 15 del encuentro en un gran error del guardameta Antonin Kinsky, quien no dio un buen pase y Álvarez, atento y cercano al balón, solo lo condujo al marco para el 3-0. La equivocación fue tan grave que Igor Tudor decidió hacer un cambio de guardameta de inmediato, exhibiendo a su portero.

El segundo gol del partido fue de Antoine Griezmann, aprovechando otro error del Tottenham jugando hacia atrás, cuando se resbaló Micky Van de Ven y el francés quedó en un mano a mano. Llorente había abierto el marcador al 6’ con un tiro raso de larga distancia.

Al 22’ llegó Robin Le Normand con el cuarto tanto, confirmado por el árbitro gracias al ojo de halcón. Aunque Pedro Porro había logrado descontar, la araña volvió a picar al 55’ en un contragolpe. Dominic Solanke marcó el segundo de los ingleses al 76’.

Con este resultado, los de Diego Simeone sellan medio boleto a Cuartos de Final . Aunque casi pierden la Semifinal de Copa del Rey ante el Barcelona, el momento del Tottenham -ni los nombres- parecen ser rivales para los rojiblancos.

El Bayern Múnich demostró que es favorito en la Champions, no tuvo piedad del Atalanta en Bérgamo al marcar tres goles por mitad para superar ampliamente 6-1 a la Dea, un jaque mate definitivo para una eliminatoria que aún debe pasar por el territorio bávaro.

Dos ráfagas de goles fueron suficientes para el dominante once de Vincent Kompany. En cuestión de 13 minutos, del 12 al 25, ya lo ganaban 3-0. En el segundo tiempo se superaron, al necesitar solo 12 minutos, del 52 al 64 para marcar otra tercia. Michael Olise marcó doblete, el resto los firmaron Josip Stanisic, Serge Gnabry, Nicolás Jackson y Jamal Musiala.

No todo fue alegría para los alemanes este martes, al terminar con tres lesionados. Musiala acabó con molestias en el tobillo y salió de cambio en el agregado. Alhponso Davies también tuvo que salir a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando apenas había entrado al medio tiempo y el portero, Jonas Urbig, suplente del también lastimado Manuel Neuer, tampoco pudo seguir por un choque en una jugada.

A pesar de las bajas, la ventaja y la profundidad en el plantel parecen ser suficientes para conseguir con tranquilidad el lugar en los mejores ocho de la Champions League el próximo miércoles .

SV