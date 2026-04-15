En un encuentro en el que los dos equipos terminaron con marca de 45- 37 en la campaña, los 76ers de Filadelfia evitaron cualquier intento de remontada del Magic de Orlando -el mejor equipo de la NBA cuando se trata de venir de atrás- y ganaron 109-97 en casa para asegurar la penúltima siembra de la Conferencia Este rumbo a la postemporada y un choque con los Celtics de Boston en la primera ronda.

A falta de Joel Embiid, fuera esta jornada por una apendicitis, Tyrese Maxey cargó con la ofensiva y el armador explotó para 31 puntos con 6 asistencias para liderar al equipo de vuelta a los Playoffs tras la ausencia del año pasado. Kelly Oubre Jr. y VJ Edgecombe aportaron 19 puntos cada uno.

Las dos quintetas se prestaron el liderato a lo largo del encuentro, cerrado por gran parte del tiempo, terminando con una ventaja de solo cuatro puntos la primera mitad y de solo cinco después de tres capítulos, sin embargo, la ofensiva de los de Florida se apagó poco a poco, dejando a Desmond Bane (34 puntos) solo en el combate.

Con la pólvora mojada en ambos bandos para los triples (34% para Filadelfia y 26% de Orlando) el juego pasó más por la forma de repartir la situación, en la que también un gran veterano, Paul George consiguió 16 puntos, pero Adem Bona desentonó como titular con apenas dos. En cambio, dos titulares de Orlando se quedaron en un solo dígito anotador, mientras que Anthony Black pareció como el único revulsivo real en la segunda mitad.

Paolo Banchero, la cara del Magic, falló en el rol de figura para dar el paso al frente cuando más se necesitaba . Lejos de su mejor noche, el alero se fue en blanco detrás del perímetro en cinco disparos, se quedó con 18 puntos y 6 pérdidas de balón con impacto negativo cuando estaba en la duela.

La victoria de los Sixers empezó a tomar forma cuando pisaron un poco el acelerador en los minutos finales y se mostraron como el equipo menos errático en el cierre del encuentro, tanto en intentos al aro como en el cuidado del balón, mientras la magia desaparecía en la otra banca.

Jamahl Mosley y sus discípulos tendrán que pasar página, cambiar la actitud y la estrategia para recibir el próximo viernes en el partido por el octavo lugar a los Hornets de Charlotte, que llegarán motivados después de su dramática victoria contra el Heat de Miami.

SV