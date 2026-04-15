Nadaplete, Real Madrid: Qué significa y por qué las redes lo usan en memes para burlarse del equipo español

El Real Madrid volvió a estar en el centro de la conversación luego de su reciente derrota 2-1 frente al FC Bayern Munich, un resultado que no solo golpeó en lo deportivo, sino que también encendió las redes sociales. La caída ante el conjunto alemán en una instancia clave de la UEFA Champions League desató una avalancha de memes, críticas y burlas, donde una palabra comenzó a repetirse con fuerza: “nadaplete”.

El marcador adverso dejó al conjunto merengue en una posición complicada dentro de la eliminatoria, lo que fue suficiente para que aficionados y detractores comenzaran a hablar de una posible temporada sin títulos importantes. Bajo ese contexto, el término ha cobrado protagonismo como una forma irónica de resumir el momento del equipo.

¿Qué es el “nadaplete”?

“Nadaplete” es una expresión coloquial dentro del fútbol español que describe una temporada sin títulos importantes, es decir, cuando un club no consigue ganar ni liga, ni copa, ni competiciones internacionales como la UEFA Champions League.

El término surge como un juego de palabras entre “nada” y sufijos como “-plete”, inspirados en logros como el “triplete” o el “doblete”. Su uso suele tener un tono irónico, ya que generalmente se aplica a equipos con altas expectativas.

De la presión a la burla viral

En el caso del Real Madrid, el término ha cobrado fuerza en redes sociales debido a la exigencia histórica que rodea al club. La institución, acostumbrada a pelear por todos los títulos cada temporada, se convierte en blanco fácil cuando los resultados no acompañan.

Tras el partido ante el FC Bayern Munich, los memes no tardaron en aparecer, utilizando el concepto de “nadaplete” para ironizar sobre el rendimiento del equipo y sus aspiraciones frustradas.

Lluvia de memes tras la derrota del Real Madrid

Las plataformas como X, Facebook e Instagram se llenaron de imágenes y videos donde aficionados comparan al club con temporadas pasadas o exageran la falta de títulos con humor.

Un término que llegó para quedarse

Aunque nace desde la burla, “nadaplete” ya forma parte del vocabulario futbolero en España y Latinoamérica. Su popularidad demuestra cómo los aficionados reinterpretan el lenguaje del deporte para expresar frustración, crítica o simplemente para generar conversación.

En el caso del Real Madrid, la presión por evitar ese escenario seguirá siendo tan alta como siempre, en un entorno donde cada resultado no solo se analiza en la cancha, sino también en millones de pantallas.

MF