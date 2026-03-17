Ante una entrada de regular a pobre en el estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul selló su pase a los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup tras empatar 1-1 con Monterrey, dejando el marcador global en 4-3 a favor de los locales.

El encuentro comenzó cuesta arriba para La Máquina. Apenas al minuto 7, Jorge Rodríguez sorprendió con un potente disparo de larga distancia que terminó en las redes tras una aparente falta de reacción del arquero celeste Andrés Gudiño, encendiendo las alarmas de una posible remontada regia. Sin embargo, la respuesta llegó apenas inició el complemento.

Al minuto 46, José Paradela firmó una auténtica genialidad: un gol de "taquito" tras un centro preciso de Omar Campos que dejó sin opciones a la defensa de Rayados.

Con este resultado, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón mantiene su dominio en la serie y se prepara para un duelo de alta intensidad. Su próximo rival será Los Ángeles FC (LAFC) de la MLS, que avanzó tras eliminar al Alajuelense.

Ante el fracaso en la Concacaf, ahora Rayados se enfocará en la Liga MX, en donde se enfrentará al Guadalajara en el estadio BBVA.