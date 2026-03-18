El Rebaño Sagrado se encuentra ante un panorama de incertidumbre, por el lado positivo si consiguen la victoria en el encuentro de este miércoles 18 de marzo, el liderato general del Clausura 2026 volverá a estar en sus manos. Sin embargo, si el partido concluye con un resultado desfavorable para Chivas, el equipo se encontraría cada vez más lejos de la cima.

A pocas horas de que se dispute el partido pendiente de la Jornada 9 contra el Club León, el entorno del equipo tapatío se encuentra en un estado de completo optimismo. El periodista Fernando Cevallos, ha confirmado a través de sus redes sociales lo que toda la afición rojiblanca espera de este encuentro: "el destino del liderato está exclusivamente en los pies de los jugadores dirigidos por Gabriel Milito".

El camino a la cima

La combinación de resultados en la última fecha, donde equipos como Cruz Azul y Toluca cedieron puntos al empatar sus respectivos encuentros, ha dejado la mesa servida para las Chivas. Con 24 puntos y un partido menos, el equipo rojiblanco ocupa actualmente la tercera posición, pero una victoria este miércoles los colocaría como líderes definitivos del futbol mexicano.

"Depende de Chivas y solo de Chivas recuperar el liderato general el próximo miércoles ante León", sentenció Cevallos, reflejando el sentir de una afición que sueña con el título bajo la gestión de Milito.

Un rival en crisis

El panorama luce favorable para el Rebaño no solo por su buen nivel, sino por la situación que atraviesa el Club León, quienes arribarán al Estadio Akron con apenas 10 puntos.

Cabe resaltar que el equipo visitante llega con una fuerte presión encima tras ser goleado por Xolos en su último compromiso.

Detalles del encuentro

Para los aficionados que no quieran perderse este momento clave, estos son los datos esenciales para el partido de hoy miércoles 18 de marzo:

Sede: Estadio Akron

Horario: 20:00 horas

Transmisión: El encuentro será emitido exclusivamente a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

CT