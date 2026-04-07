Este martes 7 de abril de 2026 ofrece una agenda de futbol de alto nivel, donde destacan principalmente los cuartos de final de la Champions League, competición que concentra la atención internacional por la magnitud de los equipos involucrados y lo que está en juego.

Entre los duelos más llamativos del día sobresale el choque entre Real Madrid y Bayern Múnich, un enfrentamiento con peso en el futbol europeo, así como el cruce entre Sporting CP y Arsenal, que promete intensidad en la lucha por un lugar en las semifinales del torneo.

Más allá del protagonismo de la Champions, la actividad se extiende a otras justas internacionales como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Concacaf Champions Cup, que también disputan fases de eliminatoria. A esto se suma la presencia de un partido en el futbol mexicano, configurando una jornada amplia y diversa para los aficionados.

Para conocer el orden de todos los encuentros, revisa el calendario completo de este martes 7 de abril de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY martes 7 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs FC Juárez | 18:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY martes 7 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Tlaxcala | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY martes 7 de abril de 2026 - Champions League EN VIVO

Real Madrid vs Bayern Múnich | 13:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Sporting CP vs Arsenal | 13:00 | HBO MAX |

Partidos HOY martes 7 de abril de 2026 - CONCACAF Champions Cup EN VIVO

Nashville SC vs América | 18:00 | FOX One, FOX |

Los Angeles FC vs Cruz Azul | 20:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY martes 7 de abril de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

La Guaira vs Fluminense | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Independiente Rivadavia vs Bolívar | 16:00 | Disney+ Premium |

Barcelona SC vs Cruzeiro | 18:00 | Disney+ Premium |

Always Ready vs LDU Quito | 18:00 | Disney+ Premium |

CDU Católica vs Boca Juniors | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 4, Pluto TV |

Deportes Tolima vs Universitario | 20:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY martes 7 de abril de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Independiente Petrolero vs Racing | 16:00 | Disney+ Premium |

O’Higgins vs Millonarios | 18:00 | Disney+ Premium |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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