El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con sus actividades y se acerca a su última Fecha, la 17, en donde se definirán de manera directa los ocho equipos que lucharán por la copa del certamen del balompié mexicano.La Jornada 14 del actual torneo de la Liga MX se disputará desde este viernes 10 de abril con el encuentro entre Puebla vs León y concluirá el domingo 12 de abril con el partido Toluca vs San Luis. ¡No te pierdas ni un solo encuentro de la antesala de la definición DIRECTA de lo equipos que conformarán la Liguilla!Puebla vs LeónFC Juárez vs TijuanaQuerétaro vs NecaxaTigres vs GuadalajaraAtlas vs MonterreyPachuca vs SantosAmérica vs Cruz AzulPumas vs. MazatlánToluca vs San LuisEl Clausura 2026 no será una competencia ordinaria, pues su desarrollo estará marcado por una gestión del tiempo extrema debido a la organización de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.La razón principal de este calendario apresurado es la exigencia de la FIFA para que los estadios mundialistas, especialmente los estadios Azteca, AKRON y BBVA, sean entregados con semanas de antelación.Para cumplir con los plazos, el torneo se jugará en un formato compacto que elimina el Play In, regresando a la clasificación directa de los ocho mejores a la Liguilla. Esto obligará a los equipos a mantener una regularidad impecable.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF