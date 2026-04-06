El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con sus actividades y se acerca a su última Fecha, la 17, en donde se definirán de manera directa los ocho equipos que lucharán por la copa del certamen del balompié mexicano .

La Jornada 14 del actual torneo de la Liga MX se disputará desde este viernes 10 de abril con el encuentro entre Puebla vs León y concluirá el domingo 12 de abril con el partido Toluca vs San Luis. ¡ No te pierdas ni un solo encuentro de la antesala de la definición DIRECTA de lo equipos que conformarán la Liguilla !

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la J14?

Viernes 10 de abril

Puebla vs León

Hora: 19:00

Lugar: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: TV Azteca y FOX

FC Juárez vs Tijuana

Hora: 21:06

Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX

Sábado 11 de abril

Querétaro vs Necaxa

Hora: 17:00

Lugar: Estadios La Corregidora

Transmisión: FOX

Tigres vs Guadalajara

Hora: 17:00

Lugar: Estadios Universitario

Transmisión: TV Azteca y FOX

Atlas vs Monterrey

Hora: 19:00

Lugar: Estadios Jalisco

Transmisión: TUDN y Vix

Pachuca vs Santos

Hora: 19:00

Lugar: Estadios Hidalgo

Transmisión: FOX

América vs Cruz Azul

Hora: 21:00

Lugar: Estadio Azteca

Transmisión: TUDN y Vix

Domingo 12 de abril

Pumas vs. Mazatlán

Hora: 12:00

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y Vix

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Toluca vs San Luis

Hora: 19:00

Lugar: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: TUDN y Vix

Clausura 2026, sin Play In

El Clausura 2026 no será una competencia ordinaria, pues su desarrollo estará marcado por una gestión del tiempo extrema debido a la organización de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La razón principal de este calendario apresurado es la exigencia de la FIFA para que los estadios mundialistas, especialmente los estadios Azteca, AKRON y BBVA, sean entregados con semanas de antelación.

Para cumplir con los plazos, el torneo se jugará en un formato compacto que elimina el Play In, regresando a la clasificación directa de los ocho mejores a la Liguilla. Esto obligará a los equipos a mantener una regularidad impecable .

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