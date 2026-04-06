Lunes, 06 de Abril 2026

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Liga MX: ¿Cuándo empiezan los partidos de la J14?

No te pierdas ni un solo encuentro de la antesala de la definición DIRECTA de lo equipos que conformarán la Liguilla

Por: Fabián Flores

Te diremos cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. Imago7 / ARCHIVO

Te diremos cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. Imago7 / ARCHIVO

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con sus actividades y se acerca a su última Fecha, la 17, en donde se definirán de manera directa los ocho equipos que lucharán por la copa del certamen del balompié mexicano.

La Jornada 14 del actual torneo de la Liga MX se disputará desde este viernes 10 de abril con el encuentro entre Puebla vs León y concluirá el domingo 12 de abril con el partido Toluca vs San Luis. ¡No te pierdas ni un solo encuentro de la antesala de la definición DIRECTA de lo equipos que conformarán la Liguilla!

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la J14?

Viernes 10 de abril

Puebla vs León

  • Hora: 19:00 
  • Lugar: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: TV Azteca y FOX

FC Juárez vs Tijuana

  • Hora: 21:06
  • Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: FOX

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Sábado 11 de abril

Querétaro vs Necaxa

  • Hora: 17:00 
  • Lugar: Estadios La Corregidora
  • Transmisión: FOX

Tigres vs Guadalajara

  • Hora: 17:00
  • Lugar: Estadios Universitario
  • Transmisión: TV Azteca y FOX

Atlas vs Monterrey

  • Hora: 19:00
  • Lugar: Estadios Jalisco
  • Transmisión: TUDN y Vix

Pachuca vs Santos

  • Hora: 19:00
  • Lugar: Estadios Hidalgo
  • Transmisión: FOX

América vs Cruz Azul

  • Hora: 21:00
  • Lugar: Estadio Azteca
  • Transmisión: TUDN y Vix

Domingo 12 de abril

Pumas vs. Mazatlán

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: TUDN y Vix

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Toluca vs San Luis

  • Hora: 19:00
  • Lugar: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: TUDN y Vix

Clausura 2026, sin Play In

El Clausura 2026 no será una competencia ordinaria, pues su desarrollo estará marcado por una gestión del tiempo extrema debido a la organización de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La razón principal de este calendario apresurado es la exigencia de la FIFA para que los estadios mundialistas, especialmente los estadios Azteca, AKRON y BBVA, sean entregados con semanas de antelación.

Para cumplir con los plazos, el torneo se jugará en un formato compacto que elimina el Play In, regresando a la clasificación directa de los ocho mejores a la Liguilla. Esto obligará a los equipos a mantener una regularidad impecable.

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