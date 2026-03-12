Toluca cae en San Diego y se encienden las alarmas con Marcel Ruiz

La noche de este miércoles 11 de marzo, el Snapdragon Stadium fue testigo de un tropiezo inesperado para el bicampeón de la Liga MX. El Toluca sucumbió 3-2 ante el San Diego FC en el duelo de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, dejando su clasificación en el aire para la vuelta en el "Infierno".

Los Diablos Rojos comenzaron con el pie derecho gracias a un penal anotado por Jesús Gallardo al minuto 16. Sin embargo, el conjunto californiano reaccionó con autoridad: David Vázquez firmó un doblete (32’ y 46’) que dio la vuelta al marcador, mientras que Anders Dreyer amplió la ventaja al 53’. Toluca logró recortar distancias en la compensación con otro penal, esta vez ejecutado por Helinho al 90’, dejando una ventana de esperanza para el cierre de la serie.

Más allá del marcador, la tragedia golpeó al futbol mexicano al minuto 38. Marcel Ruiz, capitán escarlata y pieza clave en el esquema de Javier Aguirre, abandonó el campo con lágrimas tras una aparente lesión en la rodilla derecha. Aunque salió por su propio pie, el gesto de dolor enciende las alarmas del Tri, uniéndose a la reciente baja de Luis Ángel Malagón en una enfermería nacional que parece no tener fin a menos de 90 días del Mundial.

En otros frentes de la jornada, el Inter de Miami de Messi empató 0-0 en su visita al Nashville SC, mientras que el LA Galaxy prácticamente sentenció su llave al golear 3-0 al Mount Pleasant de Jamaica.

