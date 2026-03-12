Fórmula 1, entre el caos y la duda

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha comenzado con una intensidad que trasciende el asfalto. El Gran Premio de Australia no solo dejó a Mercedes en la cima, sino que destapó una “caja de Pandora” sobre el rendimiento de los nuevos monoplazas, acusaciones de censura digital y un cambio de reglas que debutará esta semana en el Gran Premio de China.

El Albert Park fue testigo de una carrera atípica donde la gestión de la energía eléctrica dictó el resultado más que la velocidad pura. George Russell se alzó con la victoria, seguido por su joven compañero Kimi Antonelli, marcando un inicio de ensueño para Mercedes. Sin embargo, detrás del podio, el ambiente era de frustración técnica.

El “caos energético” se hizo evidente desde la salida. Russell confesó que inició la carrera con la batería casi vacía debido a problemas de mapeo, una constante que afectó a toda la parrilla. Por su parte, Charles Leclerc y Ferrari apostaron por una estrategia agresiva durante el Virtual Safety Car que no rindió frutos, dejando al monegasco en el tercer puesto. La nota trágica la puso el local Oscar Piastri, quien quedó fuera antes de iniciar formalmente la carrera por un accidente derivado de un exceso de potencia eléctrica repentina (100kw extra) al tocar un bordillo, dejando a Australia sin un representante en pista por primera vez desde 2001.

Conducen “los peores autos de la historia”

Las declaraciones post-carrera han sido inusualmente crudas. Lando Norris, visiblemente desanimado, no se guardó nada: “Pasamos de tener los mejores autos de la historia a probablemente los peores. Apesta, pero hay que vivir con ello”. Max Verstappen, quien terminó en un inusual sexto puesto, fue más allá al declarar que “no se divierte nada” conduciendo estos nuevos vehículos, citando una falta total de emoción dentro de la cabina.

El punto de conflicto es la dependencia del sistema híbrido. Los pilotos se quejan de tener que levantar el acelerador a mitad de las rectas para recargar baterías, lo que convierte la competición en un ejercicio de ahorro más que en una persecución al límite. Mientras Mercedes sonríe por haber descifrado mejor el algoritmo energético, el resto de la parrilla parece estar en pie de guerra contra la esencia de la nueva normativa.

Por su parte, Sergio Pérez también se quejó de los ajustes recientes implementados en los monoplazas de Fórmula 1. “No entiendo nada, la verdad cambia todas las vueltas. De repente llegaba a la curva tres sin nada de batería y, de pronto, lo hacía con 30 kilómetros de velocidad más. Si no, me hubiera dormido de lo aburrido que fue la carrera”, dijo.

A muchos aficionados no les agrada el desempeño de los coches. AFP

¿Censura a los aficionados?

Paralelamente a la controversia técnica, la Fórmula 1 enfrenta un incendio en redes sociales. Tras el GP de Australia, las cuentas oficiales de la categoría destacaron un aumento masivo de adelantamientos (120 frente a los 45 del año anterior) como prueba del éxito de las reglas. Sin embargo, la respuesta de los aficionados fue gélida, argumentando que se trata de rebases “artificiales” por diferencias de batería y no por talento.

La polémica estalló cuando usuarios en plataformas como X (antes Twitter) y Reddit denunciaron que F1 estaba ocultando sistemáticamente comentarios negativos en sus publicaciones. Cientos de respuestas críticas habrían sido “colapsadas” o filtradas, alimentando una narrativa de falta de transparencia. Aunque la organización no ha emitido un comunicado oficial, el descontento de la audiencia es palpable: temen que la búsqueda de espectáculo esté sacrificando la autenticidad deportiva.

El Circuito Internacional de Shanghái recibe esta semana a la F1. AFP

China, prueba clave para la nueva regulación

Sin tiempo para digerir los reclamos, la máxima categoría llega esta semana a Shanghái para el Gran Premio de China, que será la primera de seis fechas con formato Sprint en 2026. Este fin de semana estrena un ajuste reglamentario diseñado para dar más flexibilidad a los equipos:

Shanghái, con su recta de 1.2 kilómetros, será la prueba definitiva para el sistema de recuperación de energía. Si los pilotos deben “ahorrar” en la recta más larga del calendario, la presión sobre la FIA para modificar las reglas actuales podría volverse insostenible.

1. Se ha permitido que la FP1 en una prueba Sprint se extienda tras una bandera roja, para garantizar que los competidores dispongan del tiempo de práctica necesario.

2. Mandato de Neumáticos: En la Sprint Shootout, los compuestos serán obligatorios: medios para la SQ1 y SQ2, y blandos para la SQ3, buscando una mayor igualdad en los tiempos de vuelta.

¿Dónde ver el Gran Premio de China?

Jueves 12 de marzo

Práctica Libre: 21:30 horas

Viernes 13 de marzo

Calificación Sprint: 01:30 horas

Carrera Sprint: 21:00 horas

Sábado 14 de marzo

Calificación: 01:00 horas

Domingo 15 de marzo

Gran Premio: 01:00 horas

Transmisión por Sky Sports y F1TV

