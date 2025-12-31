Miércoles, 31 de Diciembre 2025

Canelo Álvarez ya tendría su primer rival para el 2026

Frente a este pugilista, Canelo Álvarez buscará retomar su historial victorioso

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Este sería el próximo rival del Canelo Álvarez; la pelea se disputaría el próximo año. IMAGO7 / ARCHIVO

El mundo del boxeo espera con ansias la siguiente pelea de Saúl "Canelo" Álvarez. El pugilista tapatío viene de una situación novedosa en su carrera; la derrota frente a Terence Crawford lo pone de cara a recuperar parte de los logros de su carrera.

Con la derrota ante Crawford, Canelo no solo obtuvo una marca negativa en su historial, sino que también perdió sus cinturones como campeón de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Es por ello que muchos fanáticos esperaban una revancha frente al propio Crawford. Sin embargo, el deportista estadounidense decidió colgar los guantes este mismo año y anunció su despido desde lo más alto de los cuadriláteros.

El rival tendrá que agendarse en acuerdo con Turki Al-Sheikh, quien firmó un contrato millonario con Canelo y deberá preparar un nuevo episodio para Saúl Álvarez.

En ese sentido, el periodista Carlos Ariel Linares señaló que la FIB habría ordenado el regreso de Canelo a los cuadriláteros para el próximo año. El rival, de acuerdo con Ariel, sería el cubano Osleys Iglesias de 28 años y que compite en la división de peso supermediano.

La fecha de la posible pelea aún no ha sido develada, por lo que habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas para el boxeador mexicano en este 2026 que está por llegar.

