Chivas, ante un obstáculo económico para darle salida a sus descartados

De cara al torneo Clausura 2026, el Club Guadalajara enfrenta una situación compleja en la conformación de su plantel, particularmente en lo relacionado con algunos jugadores de alto perfil que no han logrado encontrar acomodo. El principal obstáculo no es deportivo, sino económico, ya que los elevados salarios complican cualquier posible salida.

El tema fue expuesto por David Medrano, quien señaló que la directiva atraviesa dificultades para reubicar a tres futbolistas que ya no entran en los planes del nuevo cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Desde la planeación de la pretemporada quedó claro que Alan Mozo, Erick Gutiérrez y Alan Pulido no forman parte del proyecto inmediato. Milito tomó la decisión de no incluirlos en los trabajos previos al arranque del torneo, lo que confirmó que el club busca opciones para desprenderse de ellos.

“No ha podido acomodar a sus tres peces gordos. Alan Mozo, Erick Gutiérrez y Alan Pulido. Milito no los llevó a la pretemporada, no cuenta con ellos. Chivas los ha ofrecido a varios equipos y a todos les interesa, sin embargo, no le pueden llegar al tema económico”.

De acuerdo con la información, el interés por los jugadores sí existe dentro del mercado, pero el factor salarial se ha convertido en la principal barrera para concretar cualquier negociación. Los clubes que han mostrado disposición no cuentan con la capacidad financiera necesaria para absorber los contratos actuales.

“Los equipos que se muestran interesados no le pueden llegar al tema del salario. Los tres son futbolistas por encima del millón de dólares anual, es decir son futbolistas que su sueldo mensual anda entre el millón ochocientos y dos millones de pesos (mensuales), es imposible”.

Ante este panorama, el Guadalajara se encuentra en una encrucijada. Las alternativas pasan por esperar una oferta de algún club con mayor poder económico o, en su defecto, asumir parte del sueldo para facilitar una salida. De lo contrario, la institución tendría que mantenerlos en la plantilla y buscar la forma de reincorporarlos al proyecto deportivo.

“La intención del Guadalajara es espera a que aparezca alguno que pueda pagar el salario, puede ser alguno de los cinco de arriba o les ayudas con el salario o te los quedas y los utilizas”.

Por ahora, el futuro de Mozo, Gutiérrez y Pulido sigue sin definirse, mientras Chivas intenta resolver una situación que combina decisiones deportivas con un fuerte impacto financiero.

