El 2025 llegó a su fin y como es costumbre, la revista Forbes publicó el reporte de las 50 franquicias deportivas más valiosas del mundo. Una vez más, los equipos estadounidenses acaparan la gran mayoría de los lugares, con la NFL destacada como la liga con mayor presencia.

Por novena temporada consecutiva, a pesar de la extensa sequía de títulos, los Dallas Cowboys lideran la tabla con una tasación que ronda los 13 mil millones de dólares, 2 mil MDD más que el segundo puesto. Siete de los primeros 10 lugares les corresponden a equipos de la NFL, con tres clubes de la NBA en medio.

A pesar de ser el deporte más popular del mundo, el futbol no tiene demasiada presencia entre las franquicias más valiosas. El mejor ubicado es el Real Madrid en el puesto 19, con una valoración cercana a los 6 mil 750 millones de dólares.

Los equipos más valiosos del mundo según Forbes

Dallas Cowboys (NFL): 13 mil millones de dólares Golden State Warriors (NBA): 11 mil millones de dólares Los Ángeles Rems (NFL): 10.5 mil millones de dólares New York Giants (NFL): 10.1 mil millones de dólares Los Angeles Lakers (NBA): 10 mil millones de dólares New York Knicks (NBA): 9.75 mil millones de dólares New England Patriots (NFL): 9 mil millones de dólares San Francisco 49ers (NFL): 8.6 mil millones de dólares Philadelphia Eagles (NFL): 8.3 mil millones de dólares Chicago Bears (NFL): 8.2 mill millones de dólares New York Yankees (MLB): 8.2 mil millones de dólares New York Jets (NFL): 8.1 mil millones de dólares Las Vegas Raiders (NFL): 7.7 mil millones de dólares Washington Commanders (NFL): 7.6 mil millones de dólares Los Angeles Clippers (NBA): 7.5 mil millones de dólares Miami Dolphins (NFL): 7.5 mil millones de dólares Houston Texans (NFL): 7.4 mil millones de dólares Denver Broncos (NFL): 6.8 mil millones de dólares Los Angeles Dodgers (MLB): 6.8 mil millones de dólares Real Madrid (LaLiga): 6.75 mil millones de dólares Boston Celtics (NBA): 6.7 mil millones de dólares Seattle Seahawks (NFL): 6.7 mil millones de dólares Green Bay Packers (NFL): 6.65 mil millones de dólares Manchester United (Premier League): 6.6 mil millones de dólares Tampa Bay Buccaneers (NFL): 6.6 mil millones de dólares Ferrari (Fórmula 1): 6.5 mil millones de dólares Pittsburgh Steelers (NFL): 6.5 mil millones de dólares Cleveland Browns (NFL): 6.4 mil millones de dólares Atlanta Falcons (NFL): 6.35 mil millones de dólares Tennessee Titans (NFL): 6.3 mil millones de dólares Minnesota Vikings (NFL): 6.25 mil millones de dólares Kansas City Chiefs (NFL): 6.2 mil millones de dólares Baltimore Ravens (NFL): 6.1 mil millones de dólares Chicago Bulls (NBA): 6 mil millones de dólares Los Angeles Chargers (NFL): 6 mil millones de dólares Mercedes (Fórmula 1): 6 mil millones de dólares Buffalo Bills (NFL): 5.95 mil millones de dólares Houston Rockets (NBA): 5.9 mil millones de dólares Indianapolis Colts (NFL): 5.9 mil millones de dólares Carolina Panthers (NFL): 5.7 mil millones de dólares Miami Heat (NBA): 5.7 mil millones de dólares Barcelona (LaLiga): 5.65 mil millones de dólares Jacksonville Jaguars (NFL): 5.6 mil millones de dólares Brooklyn Nets (NBA): 5.6 mil millones de dólares Arizona Cardinals (NFL): 5.5 mil millones de dólares Philadelphia 76ers (NBA): 5.45 mil millones de dólares Phoenix Suns (NBA): 5.42 mil millones de dólares Detroit Lions (NFL): 5.4 mil millones de dólares Liverpool (Premier League): 5.4 mil millones de dólares Toronto Raptors (NBA): 5.4 mil millones de dólares

