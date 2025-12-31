Miércoles, 31 de Diciembre 2025

Estos son los equipos más valiosos del mundo en 2025

Una vez más, los equipos estadounidenses acaparan la gran mayoría de los lugares, con la NFL destacada como la liga con mayor presencia

Por: SUN .

Siete de los primeros 10 lugares de los equipos más valiosos de 2025 les corresponden a equipos de la NFL, con tres clubes de la NBA en medio. ESPECIAL / CANVA

El 2025 llegó a su fin y como es costumbre, la revista Forbes publicó el reporte de las 50 franquicias deportivas más valiosas del mundo. Una vez más, los equipos estadounidenses acaparan la gran mayoría de los lugares, con la NFL destacada como la liga con mayor presencia.

Por novena temporada consecutiva, a pesar de la extensa sequía de títulos, los Dallas Cowboys lideran la tabla con una tasación que ronda los 13 mil millones de dólares, 2 mil MDD más que el segundo puesto. Siete de los primeros 10 lugares les corresponden a equipos de la NFL, con tres clubes de la NBA en medio.

A pesar de ser el deporte más popular del mundo, el futbol no tiene demasiada presencia entre las franquicias más valiosas. El mejor ubicado es el Real Madrid en el puesto 19, con una valoración cercana a los 6 mil 750 millones de dólares.

Los equipos más valiosos del mundo según Forbes

  1. Dallas Cowboys (NFL): 13 mil millones de dólares
  2. Golden State Warriors (NBA): 11 mil millones de dólares
  3. Los Ángeles Rems (NFL): 10.5 mil millones de dólares
  4. New York Giants (NFL): 10.1 mil millones de dólares
  5. Los Angeles Lakers (NBA): 10 mil millones de dólares
  6. New York Knicks (NBA): 9.75 mil millones de dólares
  7. New England Patriots (NFL): 9 mil millones de dólares
  8. San Francisco 49ers (NFL): 8.6 mil millones de dólares
  9. Philadelphia Eagles (NFL): 8.3 mil millones de dólares
  10. Chicago Bears (NFL): 8.2 mill millones de dólares
  11. New York Yankees (MLB): 8.2 mil millones de dólares
  12. New York Jets (NFL): 8.1 mil millones de dólares
  13. Las Vegas Raiders (NFL): 7.7 mil millones de dólares
  14. Washington Commanders (NFL): 7.6 mil millones de dólares
  15. Los Angeles Clippers (NBA): 7.5 mil millones de dólares
  16. Miami Dolphins (NFL): 7.5 mil millones de dólares
  17. Houston Texans (NFL): 7.4 mil millones de dólares
  18. Denver Broncos (NFL): 6.8 mil millones de dólares
  19. Los Angeles Dodgers (MLB): 6.8 mil millones de dólares
  20. Real Madrid (LaLiga): 6.75 mil millones de dólares
  21. Boston Celtics (NBA): 6.7 mil millones de dólares
  22. Seattle Seahawks (NFL): 6.7 mil millones de dólares
  23. Green Bay Packers (NFL): 6.65 mil millones de dólares
  24. Manchester United (Premier League): 6.6 mil millones de dólares
  25. Tampa Bay Buccaneers (NFL): 6.6 mil millones de dólares
  26. Ferrari (Fórmula 1): 6.5 mil millones de dólares
  27. Pittsburgh Steelers (NFL): 6.5 mil millones de dólares
  28. Cleveland Browns (NFL): 6.4 mil millones de dólares
  29. Atlanta Falcons (NFL): 6.35 mil millones de dólares
  30. Tennessee Titans (NFL): 6.3 mil millones de dólares
  31. Minnesota Vikings (NFL): 6.25 mil millones de dólares
  32. Kansas City Chiefs (NFL): 6.2 mil millones de dólares
  33. Baltimore Ravens (NFL): 6.1 mil millones de dólares
  34. Chicago Bulls (NBA): 6 mil millones de dólares
  35. Los Angeles Chargers (NFL): 6 mil millones de dólares
  36. Mercedes (Fórmula 1): 6 mil millones de dólares
  37. Buffalo Bills (NFL): 5.95 mil millones de dólares
  38. Houston Rockets (NBA): 5.9 mil millones de dólares
  39. Indianapolis Colts (NFL): 5.9 mil millones de dólares
  40. Carolina Panthers (NFL): 5.7 mil millones de dólares
  41. Miami Heat (NBA): 5.7 mil millones de dólares
  42. Barcelona (LaLiga): 5.65 mil millones de dólares
  43. Jacksonville Jaguars (NFL): 5.6 mil millones de dólares
  44. Brooklyn Nets (NBA): 5.6 mil millones de dólares
  45. Arizona Cardinals (NFL): 5.5 mil millones de dólares
  46. Philadelphia 76ers (NBA): 5.45 mil millones de dólares
  47. Phoenix Suns (NBA): 5.42 mil millones de dólares
  48. Detroit Lions (NFL): 5.4 mil millones de dólares
  49. Liverpool (Premier League): 5.4 mil millones de dólares
  50. Toronto Raptors (NBA): 5.4 mil millones de dólares

