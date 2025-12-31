El 2025 llegó a su fin y como es costumbre, la revista Forbes publicó el reporte de las 50 franquicias deportivas más valiosas del mundo. Una vez más, los equipos estadounidenses acaparan la gran mayoría de los lugares, con la NFL destacada como la liga con mayor presencia.Por novena temporada consecutiva, a pesar de la extensa sequía de títulos, los Dallas Cowboys lideran la tabla con una tasación que ronda los 13 mil millones de dólares, 2 mil MDD más que el segundo puesto. Siete de los primeros 10 lugares les corresponden a equipos de la NFL, con tres clubes de la NBA en medio.A pesar de ser el deporte más popular del mundo, el futbol no tiene demasiada presencia entre las franquicias más valiosas. El mejor ubicado es el Real Madrid en el puesto 19, con una valoración cercana a los 6 mil 750 millones de dólares.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF