Quedaron definidos los primeros horarios de la serie de playoffs entre Charros de Jalisco y Naranjeros de Hermosillo, correspondiente a la primera ronda de la Temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, un duelo que enfrenta a dos de las franquicias con mayor tradición del circuito invernal.

La confrontación arrancará en territorio sonorense, donde los Naranjeros recibirán a los Charros en el Estadio Fernando Valenzuela. El Juego 1 está programado para este jueves 1 de enero, a las 17:00 horas locales (18:00 del Centro de México), marcando el inicio de una serie que promete alta intensidad desde el primer lanzamiento. Será un arranque clave para ambos equipos, que buscarán imponer condiciones desde el montículo y tomar ventaja temprana en la eliminatoria.

El segundo compromiso de la serie también se disputará en Hermosillo, con fecha inmediata posterior, será en punto de las 20:30 horas, el cual podría ser determinante antes del cambio de sede.

La serie se trasladará posteriormente a Zapopan, donde el Estadio Panamericano volverá a vestirse de fiesta para recibir el Juego 3 el domingo 4 de enero, programado a las 17:00 horas. Ahí, los Charros tendrán el respaldo de su afición en un duelo que podría marcar un punto de quiebre en la eliminatoria, dependiendo de lo ocurrido en los primeros juegos en Sonora.

Mientras que el cuarto juego, también en el inmueble zapopano, será a las 19:30 horas.

Con estos horarios, la Liga Mexicana del Pacífico pone en marcha una de las series más atractivas de la primera ronda de playoffs, en la que Charros y Naranjeros revivirán una rivalidad histórica con el objetivo claro de avanzar a las semifinales.

MF