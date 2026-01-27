'Canelo' Álvarez tendrá nuevo documental en Netflix

Netflix anunció la realización de un documental de largometraje dedicado a la rivalidad entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin, una de las más emblemáticas del boxeo contemporáneo. El proyecto será dirigido por Juan Camilo Cruz y forma parte del catálogo de estrenos previstos por la plataforma para México en 2026 , aunque por ahora no se ha revelado la fecha de lanzamiento.

La producción se centrará en la trilogía de combates que enfrentó al boxeador mexicano con el kazajo, una serie de peleas que captó la atención mundial y elevó el nivel de discusión en torno al boxeo de alto rendimiento. Netflix señaló que el documental no se limitará a narrar los enfrentamientos, sino que explorará el camino recorrido para posicionar al boxeo mexicano en el escenario internacional.

El primer duelo, celebrado en 2017, terminó en un controvertido empate por decisión dividida que generó inconformidad entre la afición, especialmente en México. Un año después, en septiembre de 2018, Canelo se impuso por decisión mayoritaria y se adjudicó los cinturones de la AMB y el CMB en peso mediano.

La trilogía se cerró en septiembre de 2022 en Las Vegas , donde Álvarez venció a Golovkin por decisión unánime y consolidó su estatus como campeón indiscutido del peso supermediano. Este desenlace marcó un punto culminante en la trayectoria de ambos peleadores y selló una rivalidad ya considerada histórica.

El anuncio del documental coincide con una etapa de transición en la carrera de Canelo Álvarez, tras su reciente derrota ante Terence Crawford y la pérdida de sus cinturones. El propio boxeador confirmó que regresará al ring el 12 de septiembre en Riad, mientras continúan las especulaciones sobre quién será su próximo rival.

SV