Tigres logra heroica remontada en la Concachampions

¡Noche mágica en el Volcán! Los Tigres de la UANL firmaron una remontada épica al aplastar 5-1 al FC Cincinnati, logrando un marcador global de 5-4 que les otorga el pase a los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup. Tras un inicio de serie complicado, los felinos rugieron con furia para revertir la adversidad ante su gente.

La orquesta ofensiva fue liderada por Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera , quienes firmaron sendos dobletes para demoler la resistencia estadounidense.

El drama alcanzó su punto máximo en el tiempo de compensación; cuando el fantasma de la eliminación acechaba, Fernando Gorriarán apareció al minuto 90'+8 para sellar la hazaña con el quinto gol, desatando la euforia total en las gradas. Pese al descuento de Kévin Denkey, la garra regia fue superior.

¿Quién será el rival de Tigres en Cuartos de Final?

Con este resultado heroico, Tigres reafirma su jerarquía internacional y ya se prepara para su próximo desafío: enfrentar al Seattle Sounders en la siguiente ronda .

SV