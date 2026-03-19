Atlas: Así marcha el proceso para la venta de los rojinegros

La venta del Atlas Futbol Club es la noticia deportiva del día , un proceso que parece por momentos cerrarse, pero cuyo acuerdo no termina de caer del todo. La venta se puso en marcha principalmente con el fin de eliminar la multipropiedad en el futbol mexicano, como lo mencionó con anterioridad Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

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Por parte del Grupo Orlegi, actuales dueños del club rojinegro —esto desde 2019—, todo lo que compete al club tiene un valor aproximado de entre 200 y 250 millones de dólares, ya que los activos que se integran en la negociación no solo es el club de futbol, sino también la Academia AGA, centro de entrenamiento que hace poco menos de tres años abrió sus puertas, y el 25% de la propiedad del Estadio Jalisco, recinto que se utiliza más allá que para eventos deportivos, lugar en que se llevan a cabo conciertos, espectáculos y mucho más.

Las negociaciones se encuentran en buen puerto para tres grupos de venta, siendo uno de estos comandado por el dueño de los Pericos de Puebla, José Miguel Bejos.

Mencionaba el reportero David Medrano que la Liga le puso una fecha límite al Atlas para poder quedar resuelta esta consigna, que sería al finalizar este torneo.

Años de glorias y campeonatos con Orlegi

Con Orlegi al mando, Atlas vivió sus años de gloria, esto después de conseguir un bicampeonato en las temporadas 21’ y 22’, después de más de 70 años de sequía ; automáticamente, al consagrarse bicampeones, obtuvieron el Campeón de Campeones del mismo año.

Los rojinegros del Atlas son un club histórico para el futbol mexicano, que a nivel regional tiene una afición tan inigualable como leal y, a nivel nacional, la pasión con que se vive el Clásico Tapatío lo hace uno de los partidos más atractivos del calendario año tras año.

Actualmente, los rojinegros se encuentran metidos entre los ocho mejores del campeonato, ubicados exactamente en la 8va posición con 17 puntos, los mismos que América y Tigres, que se ubican arriba de los Zorros únicamente por la diferencia de goles.

Esta jornada, los Zorros reciben a Querétaro, rival con el que se suscitó un problema extracancha aquel 5 de marzo de 2022, hecho que marcó precedentes en el mundo del futbol mexicano. Esperemos que en este partido todo quede en la cancha y pueda desarrollarse de manera correcta, sin altercados en la tribuna.

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AR