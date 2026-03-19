Futbolistas históricos deleitan en el centro de Guadalajara

El centro histórico de la Perla Tapatía tuvo un día lleno de futbol con el “Juego de Corazón: Guadalajara es Mundialista”, un evento que reunió a ex jugadores mexicanos reconocidos para un encuentro amistoso en el mini estadio que montó el Gobierno de Guadalajara y Comude en la Plaza de la Liberación, donde en 83 días será el Fan Zone de la Copa del Mundo.

Por un lado, Oswaldo Sánchez -el más ovacionado y solicitado para fotos y autógrafos- se puso los guantes y se alió con Carlos Salcido, Pável Pardo, Matías Vuoso, Miguel Zepeda, Ramón Morales, Marcelo Alatorre, Damián Álvarez y Javier “Chicharo” Hernández vestidos de blanco. De verde jugaron Jonny Magallón, Alberto “Venado” Medina, Salvador Carmona, Braulio Luna, Fernando Quirarte, Jair Pereira, Héctor López y Erubey Cabuto en el arco.

CORTESÍA.

Más de mil aficionados en las gradas y alrededor de la cancha sintética se emocionaron con el partido que, a pesar de ser amistoso, terminó como un encuentro frenético, de alta intensidad y con el público al borde del asiento tras las dos mitades de 25 minutos que terminaron con marcador de 6-5 para Carmona y compañía.

La afición que se dio cita en el centro histórico se dejó llevar por lo que veían dentro de la cancha, más allá de los nombres, pero gozando con el esfuerzo y garra que pusieron los históricos jugadores, que no se dejaron nada y mostraron el toque que los caracterizó en sus carreras, a pesar del paso de los años. Gritos de “¡Portero, portero!” resonaron con las grandes atajadas de los guardametas y en cada disparo cercano al arco se escuchaba el ahogado grito para festejar.

Todo parecía que sería una goleada de los verdes, que tomaron ventaja de tres goles hasta en dos ocasiones, sin embargo, llegó la reacción tardía del equipo contrario que sacó el orgullo, comandada por Matías Vuoso con triplete en el encuentro. Incluso lograron empatar de forma dramática a seis en los últimos segundos, pero el gol fue anulado por los árbitros, lo que desató los abucheos desde las gradas del público que se emocionó con el cierre del juego.

El “Venado”, Magallón, Luna en par de ocasiones, Carmona y Jair Pereira fueron los goleadores del equipo vencedor, mientras que Damián Álvarez acompañó en el otro par de ocasiones a Vuoso entre los anotadores.

“Se prendieron porque querían empatarnos, pero al final a la gente le gustó porque hubo picante al final, no fue un partido de 5-0, 6-0, fue un partido de goles y la gente vino a eso, disfrutar de goles y buenas jugadas”, declaró Medina tras el partido.

Pável Pardo declaró que “lo disfrutamos mucho, pero sobre todo agradecerle a la gente que viene, también a COmude de Guadalajara, al Gobierno. Es parte de lo que estamos viendo con los festejos y cosas que habrá en el Mundial y llevar eso a la gente”.

La jornada en el corazón de la ciudad, en la que los aficionados pudieron convivir, pedir fotos y autógrafos con sus ídolos, incluyó un torneo infantil, un partido con celebridades, así como música regional en vivo y diferentes actividades más alrededor del mini estadio , para calentar los motores a menos de tres meses de la justa mundialista.

CORTESÍA.

SV