Jueves, 19 de Marzo 2026

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Selección Mexicana presenta convocatoria para enfrentar a Portugal y Bélgica

La lista mantiene la base del proceso encabezado por Javier Aguirre, con escasas sorpresas y varios jugadores recurrentes

Por: Sergio Alejandro Velázquez

La Selección Nacional de México presentó la convocatoria con que afrontará los amistosos ante Portugal y Bélgica. IMAGO7.

La Selección Nacional de México presentó la convocatoria con que afrontará los amistosos ante Portugal y Bélgica. IMAGO7.

La Selección Nacional de México presentó la convocatoria con que afrontará los amistosos ante Portugal y Bélgica, correspondientes a la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La lista mantiene la base del proceso encabezado por Javier Aguirre, con escasas sorpresas y varios jugadores recurrentes.

La principal novedad es la inclusión de Álvaro Fidalgo, quien recibe su primer llamado tras completar su cambio de federación ante la FIFA. El mediocampista tendrá la oportunidad de mostrarse en un contexto donde el equipo presenta bajas sensibles en esa zona, debido a las lesiones de Marcel Ruiz, Luis Chávez y Gilberto Mora.

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En la portería destaca el regreso de Guillermo Ochoa, ausente en convocatorias recientes desde la pasada Copa Oro. El guardameta buscará recuperar un lugar en la selección, compitiendo directamente con Carlos Acevedo y Raúl Rangel, quienes también figuran en la lista ante la baja por lesión de Luis Ángel Malagón. Estos tres jugadores se perfilan como opciones rumbo a la convocatoria final del Mundial.

La base del plantel vuelve a nutrirse de jugadores de Guadalajara, que atraviesa un buen momento en la Liga MX. Elementos como José Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Armando González fueron considerados nuevamente, en sintonía con el rendimiento del club y los recientes resultados positivos del Tri.

En contraste, la convocatoria presenta múltiples ausencias por lesión, entre ellas las de Edson Álvarez, César Huerta, Mateo Chávez y Julián Araujo, además de otras bajas ya conocidas. A esta lista se suma la no convocatoria de Santiago Giménez, quien, pese a estar recuperado, permanecerá con el AC Milan por decisión del club para recuperar ritmo de competencia.

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Esta es la lista de convocados

Porteros

  • Raúl Rangel-Chivas
  • Guillermo Ochoa-AEL Limassol
  • Carlos Acevedo-Santos

Defensas

  • Richard Ledezma-Chivas
  • Jorge Sánchez-Jorge Sánchez
  • César Montes-Lokomotiv
  • Israel Reyes-América
  • Johan Vásquez-Genoa
  • Everardo López-Toluca
  • Jesús Gallardo-Toluca
  • Jesús Angulo-Tigres

Mediocampistas

  • Denzell García-FC Juárez
  • Erik Lira-Cruz Azul
  • Obed Vargas-Atlético de Madrid
  • Álvaro Fidalgo-Real Betis
  • Orbelín Pineda-AEK Atenas
  • Carlos Rodríguez-Cruz Azul
  • Érick Sánchez-América
  • Brian Gutiérrez-Chivas

Delanteros

  • Roberto Alvarado-Chivas
  • Germán Berterame-Delantero
  • Julián Quiñones-Al-Qadsiah
  • Alexis Vega-Toluca
  • Guillermo Martínez-Pumas
  • Raúl Jiménez-Fulham
  • Armando González-Chivas

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