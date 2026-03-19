Selección Mexicana presenta convocatoria para enfrentar a Portugal y Bélgica

La Selección Nacional de México presentó la convocatoria con que afrontará los amistosos ante Portugal y Bélgica, correspondientes a la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La lista mantiene la base del proceso encabezado por Javier Aguirre, con escasas sorpresas y varios jugadores recurrentes .

La principal novedad es la inclusión de Álvaro Fidalgo, quien recibe su primer llamado tras completar su cambio de federación ante la FIFA. El mediocampista tendrá la oportunidad de mostrarse en un contexto donde el equipo presenta bajas sensibles en esa zona, debido a las lesiones de Marcel Ruiz, Luis Chávez y Gilberto Mora.

En la portería destaca el regreso de Guillermo Ochoa, ausente en convocatorias recientes desde la pasada Copa Oro. El guardameta buscará recuperar un lugar en la selección, compitiendo directamente con Carlos Acevedo y Raúl Rangel, quienes también figuran en la lista ante la baja por lesión de Luis Ángel Malagón. Estos tres jugadores se perfilan como opciones rumbo a la convocatoria final del Mundial.

La base del plantel vuelve a nutrirse de jugadores de Guadalajara, que atraviesa un buen momento en la Liga MX . Elementos como José Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Armando González fueron considerados nuevamente, en sintonía con el rendimiento del club y los recientes resultados positivos del Tri.

En contraste, la convocatoria presenta múltiples ausencias por lesión, entre ellas las de Edson Álvarez, César Huerta, Mateo Chávez y Julián Araujo, además de otras bajas ya conocidas. A esta lista se suma la no convocatoria de Santiago Giménez, quien, pese a estar recuperado, permanecerá con el AC Milan por decisión del club para recuperar ritmo de competencia.

Esta es la lista de convocados

Porteros

Raúl Rangel-Chivas

Guillermo Ochoa-AEL Limassol

Carlos Acevedo-Santos

Defensas

Richard Ledezma-Chivas

Jorge Sánchez-Jorge Sánchez

César Montes-Lokomotiv

Israel Reyes-América

Johan Vásquez-Genoa

Everardo López-Toluca

Jesús Gallardo-Toluca

Jesús Angulo-Tigres

Mediocampistas

Denzell García-FC Juárez

Erik Lira-Cruz Azul

Obed Vargas-Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo-Real Betis

Orbelín Pineda-AEK Atenas

Carlos Rodríguez-Cruz Azul

Érick Sánchez-América

Brian Gutiérrez-Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado-Chivas

Germán Berterame-Delantero

Julián Quiñones-Al-Qadsiah

Alexis Vega-Toluca

Guillermo Martínez-Pumas

Raúl Jiménez-Fulham

Armando González-Chivas

SV