Canelo Álvarez cargará con una sombra toda su carrera

El pasado sábado 22 de noviembre, David Benavidez se enfrentó a Anthony Yarde para retener sus títulos semipesado del CMB y regular semipesado del AMB . Tras el duelo, el cual se celebró en Arabia Saudita, en el ANB Arena, José Benavidez , padre y entrenador de David, aseveró que Saúl "Canelo" Álvarez teme enfrentarse a su hijo por el buen desempeño que ha logrado sobre el ring.

“ Creo que cuando Canelo vio la pelea empezó a ver a David mejorando. Quizás se escondió en su armario o algo así, para ser sincero, y estaba aterrorizado, porque la persona a la que Canelo no quiere enfrentarse es David Benavidez, el Monstruo Mexicano ”, declaró José Benavidez para Fight Hub TV.

En la pelea en Arabia, Benavidez derribó a Yarde al inicio del séptimo asalto antes de liquidarlo con golpes sin respuesta antes de los dos minutos, para obtener así una victoria por nocaut técnico.

" Entró en el mundo de Monstruo y lo noquearon ", declaró Benavidez, " esto se siente increíble, estoy muy contento. Tengo noticias. El 2 de mayo, Zurdo Ramírez, voy a retarle por el título ".

La polémica entre Canelo y Benavidez

El padre del Monstruo Mexicano señaló que, si Canelo sigue evitando la esperada pelea con Benavidez, su legado quedaría manchado. Esta guerra de declaraciones ha sido constante en los últimos años, alimentada por parte de Benavidez y medios deportivos.

En entrevista para The Ring, el estadounidense aseguró que se encuentra en una gran posición profesional y personal en este momento de su vida. Además, el campeón declaró que no estaba ni se encuentra dispuesto a bajar de peso, a las 168 libras, para enfrentar a Saúl Álvarez, pero que " si Canelo quiere subir, yo tengo el título mundial del CMB en 175 libras y después de vencer a Bivol tendré todos los títulos [...] seré yo el que tenga el poder ", aseveró.

El de Estados Unidos aprovechó para enviar un contundente mensaje: " Canelo dijo que solo pelea por grandeza, que pelea por títulos. Bueno, déjame recoger todos los títulos y volver a la mesa para hablar ”.

Los señalamientos de Canelo

Saúl Álvarez ha reiterado en varias ocasiones que Benavidez no cumple con requisitos para enfrentarlo. El pugilista mexicano declaró en entrevista con FightHype las razones más importantes para rechazar el enfrentamiento con el estadounidense.

“ Creo que la forma en que habla… Él cree que es Superman. Es muy irrespetuoso, no solo conmigo, con todos, pero no ha logrado nada, ni siquiera es campeón y ya no está en mi categoría ”.

Con información de ESPN y Fight Hub.

