El Black Friday ya no es solo sinónimo de ofertas y compras frenéticas. A partir de 2023, se ha buscado que se consolide como una nueva tradición deportiva en la NFL, y para este año se celebrará la primera transmisión global exclusiva en streaming por Amazon Prime Video en el duelo entre los Bears de Chicago y los Eagles de Filadelfia, que se jugará en punto de las 14:00 horas de este viernes 28 de noviembre.

Durante un encuentro virtual, las leyendas de la NFL y comentaristas de Prime Video, Ryan Fitzpatrick, Andrew Whitworth y Richard Sherman, compartieron su entusiasmo por esta iniciativa, que busca llevar el futbol americano a una audiencia masiva y global, de una forma nunca antes vista.

Si algo ha caracterizado a los juegos de Black Friday es su capacidad para entregar drama y momentos inolvidables. Al ser el único juego de NFL en esta fecha especial, se garantiza que los ojos del mundo están puestos en el enfrentamiento.

"La gente va a recordar esas jugadas significativas", señaló Andrew Whitworth, haciendo referencia a los grandes momentos de ediciones anteriores, como la espectacular intercepción regresada hasta las diagonales en la última jugada de la primera mitad tras un "Ave María" de los Jets Nueva York ante los Dolphins de Miami, y la emocionante definición del partido en la última jugada el año pasado en el duelo entre los Raiders de Las Vegas y los Chiefs de Kansas City.

La creación de estos "momentos Black Friday", como dijo el ex liniero ofensivo, es clave para que el evento se cimente en la cultura de la Liga. Whitworth, incluso, se atrevió a predecir la próxima jugada memorable, apostando por "Caleb Williams, rompiendo alguna tacleada de presión, extendiendo una jugada y encontrando la manera de llevar el balón campo abajo," o quizás una "gran carrera explosiva" de Saquon Barkley, esa que tanto han esperado los fanáticos de los Eagles.

El partido: más allá de las fronteras

Esta es la primera vez que se transmitirá un partido de la NFL a nivel internacional a través de Prime Video, plataforma que adquirió los derechos para también transmitir los juegos de NFL de jueves por la noche para Estados Unidos.

Para los ex jugadores, este es un momento emocionante que va más allá del juego en el campo. "Es genial ser parte de ello. Es genial ser parte de algo nuevo, algo innovador," comentó Richard Sherman.

El ex mariscal de campo Ryan Fitzpatrick subrayó que la transmisión del Black Friday representa "una evolución natural de cómo vivimos este deporte," comparándolo con la tradición del Día de Acción de Gracias. "Ahora, tener un partido exclusivo el viernes es casi como extender una tradición familiar hacia una nueva era," añadió.

Andrew Whitworth, con su habitual energía, enfatizó que esta transmisión es especial porque incluye "muchas cosas que están fuera de solo el partido de futbol americano."

El objetivo es crear una "experiencia interactiva" que entretenga a los espectadores en casa, recordándoles por qué el deporte es una pasión compartida que crea una comunidad fuera del campo.

Crecimiento global

La transmisión del Black Friday es vista como un hito clave en la estrategia de la NFL para su expansión internacional. Al ser el primer partido de la Liga transmitido de forma gratuita a nivel global (sin necesidad de membresía de la plataforma en muchos mercados), el canal se convierte en un puente para los fans internacionales.

Fitzpatrick celebró esta decisión, viéndola como un "gran problema" que permite a la plataforma "agradecer a todos estos fans a nivel internacional". Sherman y Whitworth coincidieron en que el entusiasmo por la expansión internacional (mencionando juegos futuros en Australia, México y la energía vista en Dublín este año) es palpable.

La Liga está buscando "encontrar todos los días posibles que puedan transmitir" y "empujar el umbral" en cuanto a dónde y cómo se juegan los partidos. Con ello, el Black Friday se une oficialmente a la lista como una nueva fiesta anual para el futbol americano global.

