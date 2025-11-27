El sueño europeo de César "Chino" Huerta ha encontrado un obstáculo inesperado y doloroso. Desde Bélgica, el RSC Anderlecht confirmó este jueves 27 de noviembre malas noticias para la afición mexicana: el atacante ha sido sometido a una intervención quirúrgica que pone fin anticipado a su actividad en este año calendario.

El problema radica en la zona pélvica. Huerta venía arrastrando molestias persistentes (identificadas como una pubalgia compleja) desde hace varias semanas. Esta condición no solo mermó su rendimiento, sino que ya lo había marginado de los últimos tres compromisos de la Jupiler Pro League y lo dejó fuera de la reciente convocatoria de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre.

Aunque inicialmente se intentó un tratamiento conservador y descanso, los nuevos exámenes médicos determinaron que la evolución no era favorable. Ante este escenario, el cuerpo médico del club y el jugador decidieron que el quirófano era la única vía para solucionar el problema de raíz y evitar recaídas futuras.

¿Cuánto tiempo estará de baja "Chino" Huerta?

El tiempo de recuperación estimado es de seis a ocho semanas. Esto confirma que el "Chino" se perderá el cierre de la primera mitad de la temporada en Bélgica. Si la rehabilitación marcha según lo planeado, su regreso a las canchas se daría hasta febrero de 2026.

Esta pausa llega en un momento crucial, justo cuando Huerta buscaba consolidarse como titular indiscutible en el once del cuadro violeta. Sin embargo, la cirugía es una apuesta por su futuro: el objetivo es que regrese al 100% físicamente para afrontar la recta final de la temporada europea y pelear, con argumentos sólidos y sin dolor, por un lugar en la lista final para la Copa del Mundo 2026.

