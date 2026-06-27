La hora de la verdad llegó a la Copa del Mundo. Este domingo arranca la fase de eliminación directa del torneo en México, Estados Unidos y Canadá, donde se muestra el verdadero carácter y temple de los equipos que han llegado hasta aquí y, a partir de ahora, cada error cuesta el doble, por lo que hacer 90 minutos perfectos es la misión que pocos logran llevar a cabo para alcanzar la gloria.

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Canadá vs Sudáfrica

El primer partido de la ronda de dieciseisavos será en Los Ángeles, con Canadá y Sudáfrica como los protagonistas, dos selecciones que, a partir de este momento, entran en territorios inexplorados para ellos al ser la primera vez que salen con vida de la fase de grupos, por lo que el siguiente partido puede representar el más determinante en su recorrido por la justa hasta la fecha.

La llegada de ambos a esta instancia fue por dos caminos distintos. En el caso de los de la hoja de maple, su inicio en el certamen dejó dudas al empatar contra Bosnia y Herzegovina, pero esos cuestionamientos fueron silenciados tras la contundente goleada por 6-0 sobre Qatar, resultado que terminó por ser determinante para quedarse con el segundo lugar del Grupo B.

Luego de cerrar con derrota a manos de Suiza —el equipo presupuestado para quedar primero del sector—, la diferencia de goles que cosecharon los de Jesse Marsch fue la clave para no ir a la lista de terceros lugares y la tercera aparición de Canadá en la Copa fue la vencida para conseguir un boleto, cumpliendo las expectativas como anfitriones.

Una de las malas noticias que ha recibido el cuadro norteamericano es la baja de Ismaël Koné por la fractura de tibia y peroné que sufrió en el segundo partido contra los árabes, pero Alphonso Davies, la gran figura, estaría de vuelta para este domingo.

Sudáfrica deja sorpresas en este Mundial 2026

Los Bafana Bafana se convirtieron en una de las varias sorpresas que ha dejado este verano con un segundo lugar fuera del pronóstico. Su debut contra México respaldó la teoría de que su lugar sería el fondo del Grupo A, pero el empate siguiente ante Chequia dejó las puertas abiertas y lograron dar el batacazo ante Corea del Sur para poner su nombre en las llaves de eliminación.

El partido marca apenas la segunda vez que estos dos equipos se ven las caras y será la primera vez en un torneo oficial, fabricando otro duelo inédito de la Copa del Mundo. Ya han pasado casi dos décadas del único antecedente entre ambas escuadras que contempla la FIFA, con un partido amistoso el 20 de noviembre de 2007 que terminó a favor de los sudafricanos con marcador de 2-0 en Durban.

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En medio de irregularidades de ambos costados, Canadá ha mostrado un funcionamiento más sólido, pero Sudáfrica, el invitado sorpresa, demostró que puede pegar en cualquier momento con el papel de desfavorecido. Cuando salten al campo en California, tendrán una oportunidad casi irrepetible de seguir alargando su camino hacia octavos de final, aunque solo hay un lugar disponible; el otro verá sus ilusiones desvanecidas.

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AS