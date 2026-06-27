La participación de Guadalajara en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin y el organismo rector del futbol internacional le dedicó un breve mensaje de agradecimiento a la Perla Tapatía, la única ciudad junto con la capital mexicana que ha albergado el torneo en las tres ocasiones que ha pasado por el territorio nacional.

El mensaje de despedida de la FIFA a Guadalajara

"¡Gracias, Guadalajara! Cuatro partidos, incontables memorias y quedan grabadas en la historia de la Copa Mundial de la FIFA", se lee en la publicación después de los cuatro partidos que convirtieron a la ciudad en el epicentro del balompié e hicieron vibrar a las más de 45 mil personas que se dieron cita en cada uno de los cuatro días de fiesta deportiva en el Estadio Guadalajara.

Récord de asistencia en el Estadio Guadalajara durante el Mundial

La FIFA hizo un breve recuento con la numeralia de lo que dejaron estos enfrentamientos. En la cifra oficial, el total de asistencia fue de 180 mil 930 personas que vieron cómo se escribía alguno de los capítulos de la historia futbolística de la ciudad y el mundo, como la primera vez que México salió del Azteca en el torneo y lo hicieron con victoria.

El partido que cerró la participación tapatía entre España y Uruguay fue el vigésimo primero que se disputó en la capital jalisciense, convirtiéndola en la ciudad con más partidos del Mundial, solo por detrás de la Ciudad de México, cuya cuenta sigue abierta. Además, fue el escenario para que personas de casi todos los continentes convergieran, al recibir a cinco de las seis confederaciones: Concacaf, Conmebol, UEFA, CAF y AFC, con México, Colombia, Uruguay, España, Chequia, República Democrática del Congo y Corea del Sur.

Los 6 goles que hicieron vibrar a la afición tapatía

Y la gente gritó a todo pulmón seis goles en Guadalajara. El primero de Ladislav Krejci de Chequia; dos de Corea firmados por In-beom Hwang y Hyeong-hyu Oh; el de Luis Romo en el triunfo de México; Daniel Muñoz marcó por Colombia y, por último, Alex Baena por España.

Así, Guadalajara, junto con toda su gente, le recordó al mundo entero por qué es uno de los puntos más importantes del futbol, no solo dentro del país, sino a lo largo de la historia en la que décadas atrás cautivó en otras dos ocasiones a los visitantes del extranjero, que una vez más, quedaron cautivados por lo que representa la Perla Tapatía para este deporte.

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