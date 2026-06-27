La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia una nueva etapa con la eliminatoria de 32 (16avos de Final, para fines prácticos), ronda en la que los equipos clasificados buscarán mantenerse con vida en el torneo. A partir del domingo 28 de junio comenzarán los enfrentamientos de eliminación directa en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.Entre los partidos más esperados destacan los compromisos de México, Brasil, Argentina, Alemania, España, Francia, Estados Unidos y Bélgica, además de varios cruces que todavía dependen de la definición de algunos grupos.La mayoría de los partidos podrán seguirse mediante Pase Mundial 2026 (ViX Premium), mientras que algunos encuentros, incluido el de la Selección Mexicana, también estarán disponibles en televisión abierta y restringida, por las señales de Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca 7.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF