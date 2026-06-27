La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia una nueva etapa con la eliminatoria de 32 (16avos de Final, para fines prácticos), ronda en la que los equipos clasificados buscarán mantenerse con vida en el torneo. A partir del domingo 28 de junio comenzarán los enfrentamientos de eliminación directa en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los partidos más esperados destacan los compromisos de México, Brasil, Argentina, Alemania, España, Francia, Estados Unidos y Bélgica, además de varios cruces que todavía dependen de la definición de algunos grupos.

La mayoría de los partidos podrán seguirse mediante Pase Mundial 2026 (ViX Premium), mientras que algunos encuentros, incluido el de la Selección Mexicana, también estarán disponibles en televisión abierta y restringida, por las señales de Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca 7.

Eliminatoria de 32 del Mundial 2026 - 16avos de final

Domingo, 28 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede | Transmisión (canales)

13:00 | Sudáfrica vs Canadá | Eliminatoria de 32 | Estadio Los Ángeles | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Lunes, 29 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede | Transmisión (canales)

11:00 | Brasil vs Japón | Eliminatoria de 32 | Estadio Houston | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

14:30 | Alemania vs Paraguay | Eliminatoria de 32 | Estadio Boston | Pase Mundial 2026 (VIX Premium) | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

19:00 | Holanda vs Marruecos | Eliminatoria de 32 | Estadio Monterrey | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Martes, 30 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede | Transmisión (canales)

11:00 | Costa de Marfil vs Noruega | Eliminatoria de 32 | Estadio Dallas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

15:00 | Francia vs Suecia I | Eliminatoria de 32 | Estadio Nueva York/Nueva Jersey | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

19:00 | México vs Ecuador | Eliminatoria de 32 | Estadio Ciudad de México | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Miércoles, 1 de julio

Hora | Partido | Grupo | Sede | Transmisión (canales)

10:00 | Inglaterra vs Congo | Eliminatoria de 32 | Estadio Atlanta | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

14:00 | Bélgica vs Senegal | Eliminatoria de 32 | Estadio Seattle | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

18:00 | Estados Unidos vs Bosnia | Eliminatoria de 32 | Estadio Seattle | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Jueves, 2 de julio

Hora | Partido | Grupo | Sede | Transmisión (canales)

13:00 | España vs Austria | Eliminatoria de 32 | Estadio Los Ángeles | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

17:00 | Portugal vs Croacia | Eliminatoria de 32 | Estadio Toronto | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

21:00 | Suiza vs Argelia | Eliminatoria de 32 | Estadio Vancouver | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Viernes, 3 de julio

Hora | Partido | Grupo | Sede | Transmisión (canales)

12:00 | Australia vs Egipto | Eliminatoria de 32 | Estadio Dallas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

16:00 | Argentina vs Cabo Verde | Eliminatoria de 32 | Estadio Kansas City | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

19:30 | Colombia vs Ghana | Eliminatoria de 32 | Estadio Kansas City | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Saber más… de los 16avos de final del Mundial 2026

La fase de eliminación directa comenzará el domingo 28 de junio.

México jugará el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Brasil, Argentina, Alemania, España, Francia, Bélgica y Estados Unidos ya tienen actividad programada.

Algunos enfrentamientos siguen pendientes porque dependen de la clasificación final de los grupos.

ViX Premium, mediante Pase Mundial 2026, transmitirá todos los encuentros, mientras que algunos partidos también podrán verse por Canal 5, TUDN y las plataformas de Azteca Deportes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF