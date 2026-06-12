Suiza busca iniciar con el pie derecho ante Qatar

Este sábado 13 de junio en San Francisco cierra la actividad de la primera jornada del Grupo B del Mundial, que inició con Canadá y Bosnia y Herzegovina y en la que ahora se enfrentan Suiza, el que figura como el rival a vencer en el sector, ante Qatar, que vive su segunda experiencia en la justa luego de ser los anfitriones hace cuatro años y llegan como los monarcas de Asia.

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12 de junio de 2026 -

Los mejores jugadores de la selección de Suiza

La balanza está inclinada para la escuadra europea que cuenta con más experiencia y, entre sus jugadores más importantes, está Granit Xhaka , el experimentado centrocampista que milita para el Sunderland, pero sabe lo que es ser campeón de Alemania con el Bayer Leverkusen y también levantar títulos con el Arsenal.

Además, el entrenador, Murat Yakin, cuenta en defensa con Ricardo Rodríguez, quien, al igual que Xhaka, va por su cuarta aparición en la justa y mantuvo la misma base con la que afrontaron el desafío en territorio catarí en 2022. En esta ocasión buscarán superar los octavos de final, en los que se han quedado en cuatro de las últimas cinco ediciones, y posicionarse entre los mejores ocho del torneo, sitio que no consiguen desde 1954.

Así llega Qatar al Mundial 2026

Por otro lado, la selección de Qatar, al mando de Julen Lopetegui, quiere demostrar el crecimiento que han tenido futbolísticamente y sacarse la espina de no haber podido avanzar en sus tierras como el país sede, en la que debutaron como mundialistas y no sumaron puntos. El combinado árabe llega con la etiqueta de bicampeón de Asia, al haber conquistado los títulos de su copa continental en 2019 y 2023.

El dirigente español tiene un plantel armado únicamente con jugadores de la liga local, con la excepción de Homan Al Amin, futbolista de la Cultural Leonesa de la segunda división de España, por lo que, aunque son jugadores que pueden conocerse bien, no tienen la proyección ni el fogueo en las competencias de la élite del futbol.

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Lopetegui tendrá que buscar soluciones a una ofensiva que ha tenido la pólvora apagada en sus encuentros recientes. En la Copa Árabe de diciembre marcaron un gol en tres partidos y en sus amistosos de este año, perdieron 0-1 ante Irlanda y empataron a cero con El Salvador. Tanto Akram Afif, siendo el jugador determinante con el que cuenta el conjunto asiático, como Almoez Ali, el máximo anotador histórico de su país con 55 tantos, tendrán que aparecer en California para conseguir los primeros puntos de Qatar en su corta historia mundialista.

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AS