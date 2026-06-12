En el Grupo C de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde el claro favorito es Brasil, seguido de Marruecos, Escocia y Haití, chocan en su primer partido este viernes a las 19:00 horas en Boston, Estados Unidos, donde tendrán que dejar la vida para conseguir el mejor resultado posible en el cruce de los dos rivales más endebles de la cuadrilla en el papel.

Este primer partido representará para ambos el regreso al Mundial después de una larga espera que nos lleva hasta el siglo pasado .

Breve historial mundialista de Escocia y Haití

Escocia vio a su selección en la competencia por última vez en Francia 1998, cuando sumaron un punto en un grupo —que también compartieron con Brasil y Marruecos— y nunca han podido superar la primera etapa en siete ocasiones. Haití apenas va por su segunda representación, tras jugar la Copa en 1974 en la entonces Alemania Federal e irse con las manos vacías.

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Steve Clarke, entrenador escocés de la selección desde hace siete años, aunque no tiene un plantel repleto de figuras, lleva mano sobre los isleños, al tener en sus filas a hombres como Scott McTominay, mediocampista del Napoli, o Andrew Robertson, zaguero del Liverpool, en tanto que el francés Sébastien Migné y el pueblo haitiano tienen puestas sus fichas en Jean-Ricner Bellegarde, centrocampista del Wolverhampton.

Asimismo, la escuadra europea llega con algo más de juego y confianza. Los de la "Tierra Vieja" han disputado cuatro partidos este año, de los que ganaron sus últimos dos ante Curazao y Bolivia con cuatro goles a cada rival, después de haber caído con Japón y Costa de Marfil por la mínima. En el caso contrario, Haití, en la misma cantidad de juegos, pudo ganar también por goleada a Nueva Zelanda, pero empataron con Islandia y perdieron con Túnez y Perú.

Para ambos equipos, la hora cero llega desde el primer partido en el que será importante la victoria, pero también buscar un buen diferencial de goles que les dé la confianza suficiente para enfrentar los siguientes dos partidos de alta dificultad y soñar con obtener buenos resultados en el futuro inmediato o, al menos, levantar la mano para avanzar como uno de los afortunados que consigan boleto como tercer lugar.

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FF