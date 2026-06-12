Canadá vs Bosnia: EN VIVO, horario y dónde ver el Mundial 2026

Tras la inauguración del Mundial 2026 y el debut de México, llega la hora para las otras dos selecciones anfitrionas, Canadá y Estados Unidos.

Los canadienses abrirán la Jornada 2 recibiendo a Bosnia y Herzegovina a las 13:00 horas. Será la segunda participación en una Copa del Mundo para los bosnios, y una oportunidad sinigual para los de la hoja de maple, que tendrán a su mejor generación de futbolistas en la cancha.

Canadá cuenta hoy con múltiples jugadores consolidados en las cinco grandes ligas europeas, cubriendo prácticamente todas las líneas del campo, y el bloque que jugó en Qatar ha madurado colectivamente. Figuras como Alphonso Davies (capitán), Jonathan David (máximo goleador histórico), Tajon Buchanan, Alistair Johnston y Stephen Eustáquio superan ya los 50 partidos internacionales, aportando una mezcla ideal de juventud y experiencia en el máximo nivel.

"Estamos listos para jugar. Estamos listos para disputar grandes partidos. Estamos listos para hacer sentir orgulloso a nuestro país", afirmó en conferencia de prensa el entrenador canadiense Jesse Marsch, que insistió en que durante los dos años que lleva al frente del equipo ha buscado construir una identidad clara basada en la confianza y el entendimiento mutuo.

Eustáquio, que llevará el brazalete ante la ausencia por lesión de Alphonso Davies, calificó el momento como "un sueño hecho realidad", aunque subrayó que el equipo debe mantener la calma para no dejarse arrastrar por la emoción del acontecimiento.

"Existe cierta presión, pero viene de la responsabilidad que sentimos. El equipo está preparado", señaló.

Canadá llega al estreno con el recuerdo todavía presente de Catar 2022, donde ofreció una buena imagen en su debut ante Bélgica, aunque acabó perdiendo.

Eustáquio reconoció que aquella experiencia dejó una enseñanza clara: la importancia de empezar el torneo con una victoria. "Si no ganas el primer partido, la presión aumenta para el segundo", explicó.

Marsch confirmó además que Davies no estará disponible para el choque inaugural pese a la evolución positiva de su lesión muscular. El técnico indicó que una resonancia reciente mostró señales alentadoras y expresó su esperanza de que el jugador del Bayern Múnich pueda incorporarse durante la fase de grupos.

En cambio, Ismaël Koné y Moïse Bombito estarán disponibles.

Tanto entrenador como jugadores esperan un ambiente favorable pese a la prevista presencia masiva de aficionados bosnios, estimada en hasta 30 mil en un recinto con capacidad de alrededor de 45 mil personas, en las gradas del Toronto Stadium.

Eustáquio aseguró que el equipo confía en el apoyo de la afición local y consideró que jugar en un escenario familiar como el antiguo BMO Field supone una ventaja: "Conocemos el estadio, conocemos a los aficionados y sabemos lo que se siente al salir por ese túnel".

Con información de EFE

Los bosnios podrían tener apoyo mayoritario en las gradas esta tarde en Toronto. XINHUA/Z. Zheng

Dónde ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Fecha: 12 de junio

Horario: 13:00 horas

Canal: VIX Premium, ESPN, Fox Sports

Alineaciones probables para el Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Canadá: M. Crepeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea, Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Kone, Liam Millar, Jonathan David y C.Larin.

Bosnia y Herzegovina: N. Vasilij,E. Demirovic, B. Tahirovic, A. Dedic, S. Kolasinac, E. Bajraktarevic, T.Muharemovic, N. Katic, K. Alajbehovic, J. Lukic y I. Basic.

