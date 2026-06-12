Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A tras la Jornada 1 del Mundial 2026

La primera jornada del Mundial 2026 comenzó a marcar el rumbo del Grupo A, donde los resultados de los encuentros disputados en Ciudad de México y Guadalajara dejaron un panorama inicial sobre las aspiraciones de cada selección en la lucha por la clasificación

La tabla de posiciones del sector muestra a México y a Corea del Sur en la cima de la clasificación con tres unidades cada uno, mientras que Chequia y Sudáfrica se quedaron en el fondo, todavía sin puntos. La diferencia de goles es el único factor de desempate en este momento de la justa, otorgando una ventaja estadística a los locales sobre el representante del continente asiático.

El primer encuentro del torneo tuvo como protagonista a la Selección Mexicana, que se impuso por un marcador de 2-0 frente a su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca. El equipo dirigido por Javier Aguirre logró abrir el marcador a los nueve minutos de tiempo corrido por conducto de Julián Quiñones, quien aprovechó una recuperación de balón en el medio campo por parte de Erik Lira para vencer al guardameta rival con un disparo dentro del área.

Durante la segunda mitad, el dominio del cuadro local se mantuvo y se reflejó nuevamente en el marcador al minuto 67, cuando Raúl Jiménez conectó un remate de cabeza tras recibir un centro por la banda izquierda de Roberto Alvarado. Este resultado, marcado también por las expulsiones de los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, así como del defensor mexicano César Montes, permitió al conjunto anfitrión sumar sus primeros tres puntos y colocarse en la primera posición del grupo con una diferencia de goles de +2.

Por su parte, la Selección de Corea del Sur protagonizó el segundo duelo de la jornada al enfrentar a la escuadra de Chequia en el Estadio Guadalajara. El conjunto europeo logró tomar la ventaja inicial en el marcador al minuto 59 gracias a un remate de Ladislav Krejčí tras un saque de banda. Sin embargo, el equipo asiático demostró capacidad de respuesta en la recta final del encuentro para revertir la situación y llevarse la victoria con un marcador definitivo de 2-1 .

La remontada del cuadro surcoreano comenzó al minuto 67 con una anotación de Hwang In-beom, quien ingresó al área rival y definió para igualar las acciones. Posteriormente, al minuto 80, Oh Hyeon-gyu sentenció el partido a favor de su equipo al rematar un balón cedido dentro del área. Con este triunfo, los surcoreanos alcanzaron también las tres unidades en la clasificación general, ubicándose en el segundo puesto del sector debido a su diferencia de goles de +1, y dejando a la escuadra checa sin puntos.

Grupo A

Equipo Puntos Diferencia de goles México 3 +2 Corea del Sur 3 +1 Chequia 0 -1 Sudáfrica 0 -2

De cara a los próximos compromisos, el panorama exige ajustes tácticos para las escuadras derrotadas, que estarán obligadas a sumar unidades si desean mantener aspiraciones de avanzar a la ronda de dieciseisavos de final. En contraste, los líderes del grupo se enfrentarán en un duelo directo que podría definir al primer clasificado a la siguiente fase.

Corea del Sur consiguió sus primeros tres puntos al vencer a Chequia 2-1. IMAGO7/J. Cubeyro

Calendario restante del Grupo A

Jornada 2 (18 de junio de 2026):

México vs. Corea del Sur: Un enfrentamiento por el liderato absoluto del grupo, programado para disputarse en el Estadio Guadalajara. Sudáfrica vs. Chequia: Un duelo de eliminación virtual donde ambos equipos buscarán sus primeros puntos del certamen.

Jornada 3 (24 de junio de 2026):

México vs. Chequia: Cierre de la fase de grupos para el equipo anfitrión. Sudáfrica vs. Corea del Sur: Última oportunidad para sumar unidades y buscar la clasificación a la fase de eliminación directa.