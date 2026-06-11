Menos de 24 horas después de aterrizar en Guadalajara tras un vuelo desde San Diego, la selección de Colombia ya conoció su base de operaciones en la Academia del Atlas, donde entrenaron durante la mañana de este jueves en una práctica especial, con aficionados cafetaleros que acudieron a las instalaciones y llenaron de amarillo un costado de la cancha.

La escuadra sudamericana llegó a Nextipac en medio de la lluvia que cesó justo a tiempo para que pudieran salir a la cancha después de hacer un calentamiento y trabajo físico ligero dentro del gimnasio. El agua no apagó ni ahuyentó a los invitados especiales en las tribunas y cuando vieron de cerca la salida de sus estrellas los recibieron con júbilo, gritando sus nombres en busca de un saludo que devolvieron James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Camilo Vargas, quien, está en su casa y tuvo la presencia de su familia.

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El buen ánimo estuvo presente desde el arranque del entrenamiento bajo las órdenes del director técnico, Néstor Lorenzo. El trabajo en cancha inició con una activación que despertó el ánimo positivo y la competitividad sana, demostrando el ambiente de alegría que hay al interior del equipo cafetalero.

Los sudamericanos siguieron con ejercicios en espacios reducidos y de control de balón en los que los gritos y las risas sonaron entre los futbolistas, que se sacudieron el cansancio del viaje después de su último duelo amistoso en el que cerraron la preparación con victoria sobre Jordania.

El público siguió disfrutando la práctica abierta

El público siguió disfrutando la práctica abierta y se emocionaron con cada disparo cuando los referentes de su equipo, como Díaz, Suárez, James o Ríos anotaban con durante el trabajo de remate a portería, en el que también destacó Camilo Vargas como uno de los favoritos de los fanáticos.

La única duda con la que llegaba el equipo era la del atacante Jhon Córdoba por un problema en la rodilla, sin embargo entrenó al parejo de sus compañeros. Colombia tendrá varios días más de trabajo antes de su debut el próximo miércoles 17 contra Uzbekistán, que será en la Ciudad de México.

La presencia de la selección en la Perla Tapatía también sirvió para contagiar el espíritu mundialista entre los niños. Pequeños futbolistas de las colmenas de Zapopan tuvieron la oportunidad de trabajar junto con el cuerpo técnico colombiano previo al entrenamiento del combinado nacional, llenando de ilusión a los niños tapatíos.

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