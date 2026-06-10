Miércoles, 10 de Junio 2026

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Calendario de partidos del Mundial 2026 que solo podrás ver en VIX

En esta nota te queremos compartir dónde ver cada encuentro día por día

Por: Carlos Tirado Arámburo

Con un total de 104 partidos, el Mundial 2026 será el más extenso de la historia. Para gestionar la transmisión, los derechos en México se dividirán entre televisión abierta y ViX. CANVA

Con un total de 104 partidos, el Mundial 2026 será el más extenso de la historia. Para gestionar la transmisión, los derechos en México se dividirán entre televisión abierta y ViX. CANVA

El Mundial 2026 será el torneo más grande en la historia de la FIFA. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y se disputarán 104 partidos entre México, Estados Unidos y Canadá, en una Copa del Mundo que cambiará por completo el formato tradicional.

LEE: Calendario de partidos del Mundial 2026 que transmitirá TUDN

Este crecimiento también transformará la forma de ver el torneo en México. Aunque algunos encuentros estarán disponibles en televisión abierta, la mayoría de los partidos serán transmitidos exclusivamente por ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivisión.

Si te preguntas qué partidos del Mundial 2026 solo se verán por ViX, aquí tienes el calendario completo de los encuentros exclusivos de la plataforma.

¿Por qué habrá partidos exclusivos en ViX?

Con un total de 104 partidos, el Mundial 2026 será el más extenso de la historia. Para gestionar la transmisión, los derechos en México se dividirán entre televisión abierta y ViX.

LEE: VAR podrá revisar más jugadas en juegos del Mundial 2026

La TV abierta transmitirá 32 partidos, incluyendo juegos de la Selección Mexicana, el partido inaugural, semifinales y la gran final. Sin embargo, una gran cantidad de encuentros de fase de grupos y eliminación directa solo estarán disponibles en ViX.

Partidos exclusivos de ViX en fase de grupos

11 de junio

Corea del Sur vs Chequia

12 de junio

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

13 de junio

Qatar vs Suiza
Haití vs Escocia
Australia vs Turquía

14 de junio

Alemania vs Curazao
Costa de Marfil vs Ecuador
Suecia vs Túnez

15 de junio

España vs Cabo Verde
Bélgica vs Egipto

16 de junio

Francia vs Senegal
Irak vs Noruega
Austria vs Jordania

17 de junio

Portugal vs RD Congo
Ghana vs Panamá
Uzbekistán vs Colombia

18 de junio

Chequia vs Sudáfrica
Suiza vs Bosnia y Herzegovina
Canadá vs Qatar

19 de junio

Estados Unidos vs Australia
Escocia vs Marruecos
Turquía vs Paraguay

20 de junio

Alemania vs Costa de Marfil
Ecuador vs Curazao
Túnez vs Japón

21 de junio

Bélgica vs Irán
Uruguay vs Cabo Verde
Nueva Zelanda vs Egipto

22 de junio

Argentina vs Austria
Francia vs Irak
Jordania vs Argelia

23 de junio

Portugal vs Uzbekistán
Inglaterra vs Ghana
Panamá vs Croacia

24 de junio

Bosnia y Herzegovina vs Qatar
Suiza vs Canadá
Escocia vs Brasil
Marruecos vs Haití
Sudáfrica vs Corea del Sur

25 de junio

Curazao vs Costa de Marfil
Japón vs Suecia
Túnez vs Países Bajos
Turquía vs Estados Unidos
Paraguay vs Australia

26 de junio

Noruega vs Francia
Senegal vs Irak
Cabo Verde vs Arabia Saudita
Nueva Zelanda vs Bélgica
Egipto vs Irán
Croacia vs Ghana
RD Congo vs Uzbekistán
Jordania vs Argentina
Argelia vs Austria

Eliminación directa exclusiva de ViX

Dieciseisavos de final

29 de junio: 1C vs 2F | 1F vs 2C
30 de junio: 2E vs 2I | 1I vs Mejor tercero
1 de julio: 1L vs Mejor tercero | 1D vs Mejor tercero
2 de julio: 2K vs 2L | 1B vs Mejor tercero
3 de julio: 2D vs 2G | 1K vs Mejor tercero

¿Y la gran final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 será el partido más importante del torneo y, aunque tradicionalmente también se transmite en televisión abierta, formará parte de la cobertura completa del Mundial en ViX, donde se podrán ver todos los partidos del torneo en vivo y bajo demanda.

Esto convierte a la plataforma en la opción más completa para seguir la Copa del Mundo de principio a fin, incluyendo fase de grupos, rondas de eliminación y el partido decisivo por el título.

El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia por su formato, sino también por la forma en la que se consumirá. ViX será la única plataforma donde podrás ver los 104 partidos completos del torneo, convirtiéndose en una pieza clave para los aficionados que no quieren perderse ningún detalle.

CA
 

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