Calendario de partidos del Mundial 2026 que solo podrás ver en VIX

El Mundial 2026 será el torneo más grande en la historia de la FIFA. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y se disputarán 104 partidos entre México, Estados Unidos y Canadá, en una Copa del Mundo que cambiará por completo el formato tradicional.

Este crecimiento también transformará la forma de ver el torneo en México. Aunque algunos encuentros estarán disponibles en televisión abierta, la mayoría de los partidos serán transmitidos exclusivamente por ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivisión.

Si te preguntas qué partidos del Mundial 2026 solo se verán por ViX, aquí tienes el calendario completo de los encuentros exclusivos de la plataforma.

¿Por qué habrá partidos exclusivos en ViX?

Con un total de 104 partidos, el Mundial 2026 será el más extenso de la historia. Para gestionar la transmisión, los derechos en México se dividirán entre televisión abierta y ViX.

La TV abierta transmitirá 32 partidos, incluyendo juegos de la Selección Mexicana, el partido inaugural, semifinales y la gran final. Sin embargo, una gran cantidad de encuentros de fase de grupos y eliminación directa solo estarán disponibles en ViX.

Partidos exclusivos de ViX en fase de grupos

11 de junio

Corea del Sur vs Chequia

12 de junio

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

13 de junio

Qatar vs Suiza

Haití vs Escocia

Australia vs Turquía

14 de junio

Alemania vs Curazao

Costa de Marfil vs Ecuador

Suecia vs Túnez

15 de junio

España vs Cabo Verde

Bélgica vs Egipto

16 de junio

Francia vs Senegal

Irak vs Noruega

Austria vs Jordania

17 de junio

Portugal vs RD Congo

Ghana vs Panamá

Uzbekistán vs Colombia

18 de junio

Chequia vs Sudáfrica

Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Canadá vs Qatar

19 de junio

Estados Unidos vs Australia

Escocia vs Marruecos

Turquía vs Paraguay

20 de junio

Alemania vs Costa de Marfil

Ecuador vs Curazao

Túnez vs Japón

21 de junio

Bélgica vs Irán

Uruguay vs Cabo Verde

Nueva Zelanda vs Egipto

22 de junio

Argentina vs Austria

Francia vs Irak

Jordania vs Argelia

23 de junio

Portugal vs Uzbekistán

Inglaterra vs Ghana

Panamá vs Croacia

24 de junio

Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Suiza vs Canadá

Escocia vs Brasil

Marruecos vs Haití

Sudáfrica vs Corea del Sur

25 de junio

Curazao vs Costa de Marfil

Japón vs Suecia

Túnez vs Países Bajos

Turquía vs Estados Unidos

Paraguay vs Australia

26 de junio

Noruega vs Francia

Senegal vs Irak

Cabo Verde vs Arabia Saudita

Nueva Zelanda vs Bélgica

Egipto vs Irán

Croacia vs Ghana

RD Congo vs Uzbekistán

Jordania vs Argentina

Argelia vs Austria

Eliminación directa exclusiva de ViX

Dieciseisavos de final



29 de junio: 1C vs 2F | 1F vs 2C

30 de junio: 2E vs 2I | 1I vs Mejor tercero

1 de julio: 1L vs Mejor tercero | 1D vs Mejor tercero

2 de julio: 2K vs 2L | 1B vs Mejor tercero

3 de julio: 2D vs 2G | 1K vs Mejor tercero

¿Y la gran final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 será el partido más importante del torneo y, aunque tradicionalmente también se transmite en televisión abierta, formará parte de la cobertura completa del Mundial en ViX, donde se podrán ver todos los partidos del torneo en vivo y bajo demanda.

Esto convierte a la plataforma en la opción más completa para seguir la Copa del Mundo de principio a fin, incluyendo fase de grupos, rondas de eliminación y el partido decisivo por el título.

El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia por su formato, sino también por la forma en la que se consumirá. ViX será la única plataforma donde podrás ver los 104 partidos completos del torneo, convirtiéndose en una pieza clave para los aficionados que no quieren perderse ningún detalle.

CA

