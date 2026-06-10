Calendario de partidos del Mundial 2026 que solo podrás ver en VIX

El Mundial 2026 será el torneo más grande en la historia de la FIFA. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y se disputarán 104 partidos entre México, Estados Unidos y Canadá, en una Copa del Mundo que cambiará por completo el formato tradicional.Este crecimiento también transformará la forma de ver el torneo en México. Aunque algunos encuentros estarán disponibles en televisión abierta, la mayoría de los partidos serán transmitidos exclusivamente por ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivisión.Si te preguntas qué partidos del Mundial 2026 solo se verán por ViX, aquí tienes el calendario completo de los encuentros exclusivos de la plataforma.Con un total de 104 partidos, el Mundial 2026 será el más extenso de la historia. Para gestionar la transmisión, los derechos en México se dividirán entre televisión abierta y ViX.La TV abierta transmitirá 32 partidos, incluyendo juegos de la Selección Mexicana, el partido inaugural, semifinales y la gran final. Sin embargo, una gran cantidad de encuentros de fase de grupos y eliminación directa solo estarán disponibles en ViX.11 de junioCorea del Sur vs Chequia12 de junioCanadá vs Bosnia y Herzegovina13 de junioQatar vs Suiza Haití vs Escocia Australia vs Turquía14 de junioAlemania vs Curazao Costa de Marfil vs Ecuador Suecia vs Túnez15 de junioEspaña vs Cabo Verde Bélgica vs Egipto16 de junioFrancia vs Senegal Irak vs Noruega Austria vs Jordania17 de junioPortugal vs RD Congo Ghana vs Panamá Uzbekistán vs Colombia18 de junioChequia vs Sudáfrica Suiza vs Bosnia y Herzegovina Canadá vs Qatar19 de junioEstados Unidos vs Australia Escocia vs Marruecos Turquía vs Paraguay20 de junioAlemania vs Costa de Marfil Ecuador vs Curazao Túnez vs Japón21 de junioBélgica vs Irán Uruguay vs Cabo Verde Nueva Zelanda vs Egipto22 de junioArgentina vs Austria Francia vs Irak Jordania vs Argelia23 de junioPortugal vs Uzbekistán Inglaterra vs Ghana Panamá vs Croacia24 de junioBosnia y Herzegovina vs Qatar Suiza vs Canadá Escocia vs Brasil Marruecos vs Haití Sudáfrica vs Corea del Sur25 de junioCurazao vs Costa de Marfil Japón vs Suecia Túnez vs Países Bajos Turquía vs Estados Unidos Paraguay vs Australia26 de junioNoruega vs Francia Senegal vs Irak Cabo Verde vs Arabia Saudita Nueva Zelanda vs Bélgica Egipto vs Irán Croacia vs Ghana RD Congo vs Uzbekistán Jordania vs Argentina Argelia vs Austria Dieciseisavos de final 29 de junio: 1C vs 2F | 1F vs 2C 30 de junio: 2E vs 2I | 1I vs Mejor tercero 1 de julio: 1L vs Mejor tercero | 1D vs Mejor tercero 2 de julio: 2K vs 2L | 1B vs Mejor tercero 3 de julio: 2D vs 2G | 1K vs Mejor tercero La gran final del Mundial 2026 será el partido más importante del torneo y, aunque tradicionalmente también se transmite en televisión abierta, formará parte de la cobertura completa del Mundial en ViX, donde se podrán ver todos los partidos del torneo en vivo y bajo demanda.Esto convierte a la plataforma en la opción más completa para seguir la Copa del Mundo de principio a fin, incluyendo fase de grupos, rondas de eliminación y el partido decisivo por el título.El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia por su formato, sino también por la forma en la que se consumirá. ViX será la única plataforma donde podrás ver los 104 partidos completos del torneo, convirtiéndose en una pieza clave para los aficionados que no quieren perderse ningún detalle.CA