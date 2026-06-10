OG Anunoby firma remontada histórica y los Knicks acarician el título de la NBA

OG Anunoby apareció con un manotazo milagroso, con un segundo por jugar, para anotar los dos puntos que le dieron la victoria 107-106 a los Knicks sobre los Spurs , puso el sello definitivo de una remontada de 29 puntos en la segunda mitad y consiguieron una lapidaria diferencia de 3-1 en las Finales de la NBA que los pone a una victoria más del título.

El despertar de los Knicks

La quinteta de la Gran Manzana demostró que no es como inicias, es cómo cierras. La plática de Mike Brown al descanso surtió efecto, despertaron e hicieron los ajustes defensivos necesarios para meterse de lleno a un partido en el que no encontraban respuestas. El héroe de la noche, Anunoby, anotó 23 de sus 33 puntos del partido en la segunda mitad con puntería perfecta en cinco triples, mientras que Brunson acabó el partido con 36 unidades para ser quienes cargaron con la remontada más grande en la historia de las Finales de la liga.

A los Spurs se les vino la noche desde el tercer cuarto. Lo que parecía un juego bajo control con una amplia ventaja -contrastante con el resto de los partidos- se convirtió en una noche de pesadilla con nueve pérdidas de balón, luego de haber cometido solo dos en el primer medio.

Los intentos de manejar el reloj fueron un fracaso que los llevó a buscar tiros forzados y cometer errores defensivos que poco a poco fueron metiendo al público de Nueva York hasta que no hubo marcha atrás y los Knicks consiguieron su primer liderato del partido con 1:22 por jugar en el cierre del encuentro.

A pesar de que Victor Wembanyama fue el máximo anotador de los Spurs con 24 puntos, el hombre destacado de los texanos fue Dylan Harper, quien encestó 21 unidades y fue quien más trató de apagar el incendio que su equipo tenía en la duela. Cuando los visitantes estaban haciendo un juego redondo con Devin Vassell, De’Aaron Fox y Stephon Castle también metidos de lleno en el encuentro, llegaron los errores y las faltas de Fox y Castle que los borraron mentalmente del trámite.

Sin margen de error

Mitch Johnson tendrá la complicada tarea de traer de regreso a sus jugadores de un golpe anímico por partida doble, en el que no pudieron liquidar un partido que tenían en las manos y ahora cada encuentro será de eliminación para ellos, empezando por el quinto duelo del próximo sábado, de regreso en San Antonio.

NG