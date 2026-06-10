Calendario de partidos del Mundial 2026 que transmitirá TUDN

El Mundial de la FIFA 2026 ya está aquí y con ello, miles de aficionados se preparan para disfrutar de los partidos. En total, serán 104 partidos y 32 serán transmitidos por televisión abierta. Jueves 11 de junio Viernes 12 de junio Sábado 13 de junio Domingo 14 de junio Martes 16 de junioMiércoles 17 de junio Jueves 18 de junio Viernes 19 de junio Sábado 20 de junioDomingo 21 de junio Lunes 22 de junio Martes 23 de junio Miércoles 24 de junio Jueves 25 de junio Viernes 26 de junio Sábado 27 de Junio Para esta parte del torneo, algunos partidos pueden pasar en televisión abierta solo si México los juega, lo cual depende de la posición que consiga en el grupo Domingo 28 de junio Lunes 29 de junio Martes 30 de junio Miércoles 1 de julio Jueves 2 de julio Viernes 3 de julio Sábado 4 de julio Domingo 5 de julio Lunes 6 de julio Martes 7 de julio Jueves 9 de julio Sábado 11 de julio Martes 14 de julio Miércoles 15 de julio El partido por el tercer lugar y la gran final de igual forma se transmitirán por TUDN. Sábado 18 de julioPartido por el tercer lugar – 15:00 horasDomingo 19 de julioFinal – 13:00 horasNG