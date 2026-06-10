Calendario de partidos del Mundial 2026 que transmitirá TUDN

El Mundial de la FIFA 2026 ya está aquí y con ello, miles de aficionados se preparan para disfrutar de los partidos. En total, serán 104 partidos y 32 serán transmitidos por televisión abierta.

Estos son los partidos de la fase de grupos que transmitirá TUDN

Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica - 13:00 horas

Viernes 12 de junio

Estados Unidos vs Paraguay - 19:00 horas

Sábado 13 de junio

Brasil vs Marruecos - 16:00 horas

Domingo 14 de junio

Países Bajos vs Japón - 14:00 horas

Martes 16 de junio

Argentina vs Argelia - 19:00 horas

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs Croacia - 14:00 horas

Jueves 18 de junio

México vs Corea del Sur - 19:00 horas

Viernes 19 de junio

Brasil vs Haití . 18:30 horas

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs Suecia - 11:00 horas

Domingo 21 de junio

España vs Arabia Saudita - 10:00 horas

Lunes 22 de junio

Noruega vs Senegal - 18:00 horas

Martes 23 de junio

Colombia vs República Democrática del Congo - 20:00 horas

Miércoles 24 de junio

Chequia vs México - 19:00 horas

Jueves 25 de junio

Ecuador vs Alemania - 14:00 horas

Viernes 26 de junio

Uruguay vs España - 18:00 horas

Sábado 27 de Junio

Panamá vs Inglaterra - 15:00 horas

Colombia vs Portugal - 17:30 horas

Partidos de dieciseisavos, octavos y cuartos de final que transmitirá TUDN

Para esta parte del torneo, algunos partidos pueden pasar en televisión abierta solo si México los juega, lo cual depende de la posición que consiga en el grupo

Domingo 28 de junio

2A vs. 2B – 13:00 horas

Lunes 29 de junio

1E vs. 3 (ABCDF) – 14:30 horas

Martes 30 de junio

1A vs. 3 (CEFHI) – 19:00 horas

Miércoles 1 de julio

1G vs. 3 (AEHIJ) – 14:00 horas

Jueves 2 de julio

1H vs. 2J – 13:00 horas

Viernes 3 de julio

1J vs. 2H – 16:00 horas

Sábado 4 de julio

Octavos de final – 11:00 horas

Domingo 5 de julio

Octavos de final – 18:00 horas

Lunes 6 de julio

Octavos de final – 18:00 horas

Martes 7 de julio

Octavos de final – 10:00 horas

Jueves 9 de julio

Cuartos de final – 14:00 horas

Sábado 11 de julio

Cuartos de final – 15:00 horas

Martes 14 de julio

Semifinales - 13:00 horas

Miércoles 15 de julio

Semifinales – 13:00 horas

El partido por el tercer lugar y la gran final de igual forma se transmitirán por TUDN.

Sábado 18 de julio

Partido por el tercer lugar – 15:00 horas

Domingo 19 de julio

Final – 13:00 horas

NG