Miércoles, 10 de Junio 2026

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Calendario de partidos del Mundial 2026 que transmitirá TUDN

A tan solo un día del inicio del Mundial de la FIFA 2026, aficionados se preparan para ver la Copa del Mundo 2026

Por: Nadia González

Estos son los partidos que podrán verse por TUDN. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estos son los partidos que podrán verse por TUDN. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Mundial de la FIFA 2026 ya está aquí y con ello, miles de aficionados se preparan para disfrutar de los partidos. En total, serán 104 partidos y 32 serán transmitidos por televisión abierta. 

Estos son los partidos de la fase de grupos que transmitirá TUDN

Jueves 11 de junio 

  • México vs Sudáfrica - 13:00 horas

Viernes 12 de junio 

  • Estados Unidos vs Paraguay - 19:00 horas

Sábado 13 de junio 

  • Brasil vs Marruecos - 16:00 horas 

Domingo 14 de junio 

  • Países Bajos vs Japón - 14:00 horas 

Martes 16 de junio

  • Argentina vs Argelia - 19:00 horas 

Miércoles 17 de junio 

  • Inglaterra vs Croacia - 14:00 horas 

Jueves 18 de junio 

  • México vs Corea del Sur - 19:00 horas 

Viernes 19 de junio 

  • Brasil vs Haití . 18:30 horas 

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Sábado 20 de junio

  • Países Bajos vs Suecia - 11:00 horas 

Domingo 21 de junio 

  • España vs Arabia Saudita - 10:00 horas 

Lunes 22 de junio 

  • Noruega vs Senegal - 18:00 horas 

Martes 23 de junio 

  • Colombia vs República Democrática del Congo - 20:00 horas 

Miércoles 24 de junio 

  • Chequia vs México - 19:00 horas 

Jueves 25 de junio 

  • Ecuador vs Alemania - 14:00 horas 

Viernes 26 de junio 

  • Uruguay vs España - 18:00 horas 

Sábado 27 de Junio 

  • Panamá vs Inglaterra - 15:00 horas 
  • Colombia vs Portugal - 17:30 horas 

Partidos de dieciseisavos, octavos  y cuartos de final que transmitirá TUDN

Para esta parte del torneo, algunos partidos pueden pasar en televisión abierta solo si México los juega, lo cual depende de la posición que consiga en el grupo 

Domingo 28 de junio 

  • 2A vs. 2B – 13:00 horas

Lunes 29 de junio 

  • 1E vs. 3 (ABCDF) – 14:30 horas

Martes 30 de junio 

  • 1A vs. 3 (CEFHI) – 19:00 horas 

Miércoles 1 de julio 

  • 1G vs. 3 (AEHIJ) – 14:00 horas

Jueves 2 de julio 

  • 1H vs. 2J – 13:00 horas

Viernes 3 de julio 

  • 1J vs. 2H – 16:00 horas

Sábado 4 de julio 

  • Octavos de final – 11:00 horas

Domingo 5 de julio 

  • Octavos de final – 18:00 horas

Lunes 6 de julio 

  • Octavos de final – 18:00 horas

Martes 7 de julio 

  • Octavos de final – 10:00 horas

Jueves 9 de julio 

  • Cuartos de final – 14:00 horas

Sábado 11 de julio 

  • Cuartos de final – 15:00 horas

Martes 14 de julio 

  • Semifinales - 13:00 horas 

Miércoles 15 de julio 

  • Semifinales – 13:00 horas

El partido por el tercer lugar y la gran final de igual forma se transmitirán por TUDN. 

Sábado 18 de julio

Partido por el tercer lugar – 15:00 horas

Domingo 19 de julio

Final – 13:00 horas

NG

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