Mundial 2026: ¿Cuándo podrán marcar tiro de esquina como castigo?

La Copa del Mundo de 2026 traerá consigo una serie de cambios reglamentarios impulsados por la FIFA, pero uno de los que más podría modificar la dinámica de los partidos será la posibilidad de conceder tiros de esquina como sanción por pérdida deliberada de tiempo.

La medida forma parte de un paquete de reformas diseñado para agilizar el juego y evitar que los equipos retrasen las reanudaciones cuando buscan conservar una ventaja o cortar el ritmo del encuentro.

La nueva sanción para los saques de meta

A partir del Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, los árbitros podrán iniciar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando consideren que un equipo está demorando intencionalmente la ejecución de un saque de meta.

Si el balón no vuelve a estar en juego antes de que termine la cuenta, el rival será recompensado con un tiro de esquina . La intención es eliminar una de las prácticas más habituales para consumir tiempo en los minutos finales de los partidos.

También habrá castigo en los saques de banda

La nueva normativa no solo afectará a los guardametas. En los saques de banda también habrá consecuencias para quienes retrasen la reanudación del juego.

Si un futbolista excede el tiempo permitido para efectuar el saque, perderá la posesión y el balón pasará automáticamente al equipo contrario. Con ello, la FIFA busca que las interrupciones sean más breves y que el tiempo efectivo de juego aumente.

Estas modificaciones forman parte de una actualización más amplia del reglamento, que también incluye nuevas facultades para el VAR, sanciones contra protestas dentro del campo y medidas para evitar simulaciones de lesión.

Con estas reglas, la FIFA pretende que el Mundial 2026 ofrezca encuentros más fluidos, con menos interrupciones y un mayor protagonismo del futbol en lugar de las tácticas para hacer tiempo.

SV