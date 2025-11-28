Bravos va por la hazaña; Toluca listo para sellar su pase a semifinales

Este sábado, Toluca buscará refrendar su candidatura al título cuando reciba a Juárez en el Estadio Nemesio Diez, en el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

El actual campeón de la Liga MX, llega con ventaja en la serie y con el objetivo firme de defender su corona. Por su parte, Bravos arribará al “Infierno” en calidad de víctima, pero con la esperanza de convertirse en la sorpresa de la Liguilla.

El conjunto fronterizo intentará desafiar los pronósticos y competir de tú a tú con el poderoso cuadro Escarlata en busca de un boleto a las Semifinales.

En el partido de ida, Toluca se impuso a domicilio frente a Ciudad Juárez. Ese triunfo como visitante no solo les dio ventaja en el marcador global, sino que reafirmó la solidez y regularidad que han mostrado a lo largo de toda la temporada.

Los Diablos regresan ahora a su casa, una de las plazas más emblemáticas y complicadas del futbol mexicano. Para este partido de vuelta, los dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed cuentan con un panorama sumamente favorable derivado de su posición en la tabla, ya que les basta con empatar, ganar por cualquier marcador o incluso perder por un gol para avanzar a la siguiente fase.

La localía también juega a su favor. Toluca no pierde en el Nemesio Diez desde la Jornada 3, cuando cayeron ante Tigres 3-4. Desde entonces, el equipo ha convertido su estadio en un auténtico “Infierno” para cualquiera que lo visite.

En contraste, Bravos enfrenta una de las misiones más complicadas de los Cuartos de Final. Para avanzar, deben ganar por una diferencia superior a dos goles, un desafío considerable ante un Toluca que no cae desde la Jornada 6 ante Cruz Azul.

Aunque los dirigidos por Martín Varini accedieron a la Liguilla como el último invitado, se han distinguido por su orden, disciplina táctica y determinación. Sin embargo, el camino para seguir con vida en el torneo los obliga a rozar la perfección.

Juárez deberá resistir el embate inicial de Toluca, un equipo que suele lanzarse al ataque desde los primeros minutos cuando juega en casa y que acostumbra imponer condiciones desde el silbatazo inicial. Para los Diablos, este encuentro representa la oportunidad de consolidar su candidatura al bicampeonato y confirmar la autoridad que han ejercido durante todo el semestre.

MF