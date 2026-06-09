¡Bombazo! Real Madrid lanza oferta de 150 millones por este jugador

Hace unos momentos, el Real Madrid C. F. reveló el bombazo que Florentino Pérez anunció como parte de su candidatura a las elecciones directivas celebradas el pasado fin de semana. En entrevista a medios españoles hace unos días, el director de "la casa blanca" anunció que preparaba una oferta de 150 millones de euros, la más grande en la historia del club merengue, para un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo o Kaká.

A través de un comunicado oficial compartido en su perfil oficial, el Real Madrid anunció que la oferta de dicho monto fue realizada por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez, perteneciente al Club Atlético de Madrid de LaLiga española. En el mismo documento, se anuncia que la respuesta de los "colchoneros" ha sido de rechazar dicha oferta, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

Este es el comunicado con la oferta rechazada

Así lo anuncia en su portal oficial:

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez" dice en un párrafo revelador. Sin embargo, de inmediato, adelanta el rechazo de la oferta: "tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador".

El delantero argentino Julián Álvarez consiguió 18 goles y 9 asistencias tras 45 juegos disputados con el Atlético de Madrid entre la Liga de Campeones de la UEFA, LaLiga y la Supercopa de España. Además, la "araña" estuvo vinculado con posibles rumores de interés por parte del Futbol Club Barcelona, los mismos que fueron respondidos por el propio club colchonero a través de redes sociales y con un tono irónico marcado resaltando el rechazo frente a la intentona.

ESPECIAL / Real Madrid

En un comunicado posterior, el Real Madrid también confirmó la salida de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo.

Atlético de Madrid reacciona en redes

Al igual que hace unos días cuando se rumoreó un posible fichaje del atacante argentino por el Barcelona, el Atlético de Madrid utilizó sus redes para hacer mofa de la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez. El club rojiblanco citó el tuit de la oferta del Real Madrid y solo añadió emojis de risa. Posteriormente, en un par de nuevas publicaciones, los colchoneros continuaron señalando a su rival en tono de burla:

ESPECIAL / X: @Atleti

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OB