21K Guadalajara transcurre con normalidad pese a bloqueos

El gris domingo que se vive en diferentes puntos de la ciudad por actos criminales no repercutió en el XL Medio Maratón de Guadalajara, que inició horas antes de los primeros reportes de la actividad delictiva.

En La Minerva hubo minutos de tensión cuando los presentes, corredores y acompañantes, comenzaron a saber lo que pasaba en la Zona Metropolitana, pero en el epicentro de la competencia que reunió a más de 23 mil personas, no hubo percances relacionados con tales eventos.

De acuerdo con los organizadores, no les fue solicitado algún protocolo especial de seguridad y el desalojo y desmontaje de escenografía de la salida y meta procedió según los planes. Respecto a los corredores, tampoco hubo reportes de afectados en algún punto de la ruta; la barredora, al final del recorrido, finalizó el recorrido con normalidad.

Aún cerca de las 11:30 de la mañana, decenas de personas seguían presentes en la remodelada glorieta, en medio de la plática y las fotos, sin prisa por abandonar la zona del evento. La presencia de elementos de seguridad no fue notable en el recorrido hecho por EL INFORMADOR después de la competencia, con pocas patrullas circulando por las calles aledañas.

Hombre habría fallecido durante Medio Maratón

Lamentablemente, un hombre de 51 habría perdido la vida durante el XL Medio Maratón de Guadalajara. De acuerdo con un reporte preliminar brindado por Comude, el corredor falleció de un infarto fulminante y fue atendido en el momento por los servicios médicos presentes en la competencia. La organización no detalló más sobre el caso.

Lee también: Suspenden Vía RecreActiva por incidentes de seguridad en la metrópoli

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

