La Liga de Expansión MX informó, a través de un comunicado oficial, que el partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 entre Tapatío y Tlaxcala será reprogramado debido a temas de seguridad en el estado de Jalisco.

El encuentro estaba programado para disputarse este domingo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio "Tepa" Gómez, inmueble que funge como casa del conjunto Rojiblanco.

No obstante, ante la situación que se vive en distintos puntos de la entidad, la liga determinó modificar la fecha del compromiso con el objetivo de salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal operativo y aficionados.

De acuerdo con la información difundida, la decisión fue tomada en coordinación con ambos clubes y las autoridades correspondientes, luego de que en las últimas horas se registraran múltiples bloqueos carreteros y afectaciones en diversas zonas del estado .

Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre los incidentes, la Liga señaló que la prioridad es garantizar que el espectáculo deportivo se desarrolle en condiciones adecuadas y seguras para todos los involucrados, por lo que se optó por aplazar el duelo.

El partido entre Tapatío y Tlaxcala se disputará el lunes 23 de febrero de 2026, en un horario que será confirmado próximamente a través de los canales oficiales de la Liga de Expansión MX y de ambas instituciones. Se espera que en las próximas horas también se brinde información adicional para los aficionados que ya contaban con boletos, así como detalles logísticos relacionados con el acceso al estadio.

