Bill Belichick: Tom Brady opina del desaire que recibió del Salón de la Fama en la NFL

La reciente decisión del Salón de la Fama de la NFL de no incluir a Bill Belichick en su primera votación generó una fuerte reacción dentro del mundo deportivo. La exclusión del exentrenador de los New England Patriots sorprendió a jugadores, exjugadores y analistas, ya que su ingreso parecía prácticamente asegurado desde el inicio del proceso.

Entre quienes se pronunciaron se encuentra Tom Brady, figura histórica de la NFL y uno de los principales protagonistas de la era más exitosa de Belichick. El exmariscal de campo cuestionó la decisión y aseguró no comprender los criterios aplicados. “No lo entiendo”, declaró Brady a Seattle Sports. “Es decir, estaba con él todos los días”.

Brady, quien conquistó seis Super Bowls con los Patriots bajo la dirección de Belichick y sumó un séptimo campeonato con los Tampa Bay Buccaneers, fue firme al defender a su exentrenador.

“Si no es miembro del Salón de la Fama en su primera votación, ningún entrenador debería serlo, es completamente ridículo porque la gente se lo merece. Es increíble. No hay ningún entrenador con el que preferiría jugar”.

El exjugador también enfatizó el impacto competitivo de Belichick: “Si tuviera que elegir a un entrenador para ganar un Super Bowl, por una temporada, elegiría a Bill Belichick. Eso es todo”.Sin embargo, Brady reconoció que el sistema de votaciones puede ser complejo:

“Más allá de eso, en cuanto a votos, popularidad y todo eso, bienvenido al mundo de las votaciones. Así es como funciona. Entrará al Salón de la Fama, no me preocupa eso”.

Otros deportistas de alto perfil, como Patrick Mahomes y LeBron James, también manifestaron su desacuerdo con el desaire. De acuerdo con reportes, Belichick se mostró “desconcertado” y “decepcionado” al conocer la noticia, la cual provocó un amplio debate dentro de la comunidad deportiva.

Brady añadió que el reconocimiento llegará en algún momento. “Muchas veces en la vida, las cosas no suceden exactamente como las deseas en tu cronograma. Pero todos estaremos allí para celebrarlo cuando suceda”. Además aseguró que el día que esto pase, el exentrenador recibirá el apoyo masivo:

“Va a contar con una gran asistencia de jugadores y entrenadores que aprecian todo lo que hizo y su compromiso para ganar. El impacto que tuvo en nuestras vidas. Será una gran celebración cuando eso suceda”.

¿Quién es Bill Belichick?

Bill Belichick es considerado el entrenador en jefe más exitoso en la historia de la NFL. Antes de su etapa con los Patriots, ganó dos Super Bowls como coordinador defensivo de los New York Giants. Tras su salida de Nueva Inglaterra, actualmente se desempeña como entrenador universitario en Carolina del Norte.

Aunque no se ha informado oficialmente la razón de su exclusión, se ha señalado que factores políticos pudieron influir. A lo largo de su carrera, Belichick enfrentó dos controversias relevantes. En el caso conocido como Spygate, fue multado con 500 mil dólares luego de que una investigación de la NFL determinara que los Patriots grabaron de manera ilegal a entrenadores rivales.

Posteriormente surgió el Deflategate, escándalo en el que también se vio involucrado Bill. En ese episodio, los Patriots recibieron una multa de un millón de dólares y perdieron selecciones del draft tras las acusaciones de que los balones fueron desinflados durante el Juego de Campeonato de la AFC de 2014.

