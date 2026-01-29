Chivas: precios y dónde comprar el jersey alternativo de Puma

Esta mañana, Chivas presentó su jersey alternativo para el Torneo Clausura 2026, fabricado por la marca alemana Puma, y que ya se encuentra disponible para los aficionados. Esta camiseta, de edición especial, conmemora 120 años de historia del Club Deportivo Guadalajara, uno de los equipos más emblemáticos del futbol mexicano. Y por si tienes el interés de hacerte de una de estas camisetas, te decimos cuánto cuesta, dónde comprarla y qué detalles la hacen especial para agregarla a tu colección.

¿Cómo es el jersey alternativo de Chivas para el Clausura 2026?

La publicación de esta mañana tuvo como intención revelar cómo es el tercer uniforme del Guadalajara: la camiseta destaca por su base en azul rey, acompañada de detalles en azul marino y vivos en color dorado, tono que también se aplicó a los patrocinadores. El resultado es una camiseta sobria y elegante, pensada para resaltar el carácter conmemorativo del aniversario 120 del club.

En el diseño frontal lleva el escudo de la fundación del equipo, además de elementos gráficos inspirados en el Club Unión, nombre original con el que inició la historia de la institución. Estos detalles buscan conectar el presente deportivo con los orígenes del equipo.

En la parte posterior, el jersey del Rebaño incluye un emblema especial sobre el dorsal, donde aparece el primer escudo del club junto a la leyenda "Club Deportivo Guadalajara 120 años", además de referencias al escudo actual. El cuello es redondo, con terminaciones finas y líneas doradas para reforzar la estética conmemorativa del uniforme alternativo.

¿Cuánto cuesta el jersey alternativo de Chivas?

El nuevo jersey alternativo ya puede adquirirse en distintas versiones, con precios que varían según el modelo, y que aparecen en el stock de la tienda en línea:

Jersey alternativo promo CL26 hombre: $2,699 pesos

Jersey alternativo réplica CL26 hombre: $1,899 pesos

Jersey alternativo réplica CL26 mujer: $1,799 pesos

Jersey alternativo réplica CL26 niño: $1,599 pesos

Estos costos corresponden a los precios oficiales mostrados en la tienda en línea del club y pueden variar en promociones especiales o puntos de venta autorizados.

¿Dónde comprar el jersey alternativo de Chivas?

El uniforme alternativo del Clausura 2026 está disponible en la Tienda Chivas, tanto en su plataforma en línea como en tiendas físicas oficiales. También puede encontrarse en distribuidores autorizados de Puma y tiendas deportivas seleccionadas en México.

